Preminuo Vlatko Previšić, dugogodišnji profesor i bivši dekan FFZG-a

Preminuo je u Gradištu kod Županje. Oproštaj od Vlatka Previšića bit će u ponedjeljak, 15. travnja 2024., u 14 sati na groblju u Gradištu kod Županje.

Prof. emeritus Vlatko Previšić rođen je u Cerni kod Županje 20. listopada 1945. Maturirao je na Učiteljskoj školi u Petrinji (1964.) te diplomirao pedagogiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1972.), na kojem je i doktorirao (1984.).

Od 1964. do 1968. radio je kao učitelj u osnovnoj školi u Gradištu, a od 1973. do umirovljenja 2016. godine bio je zaposlen na Filozofskome fakultetu - od asistenta do redovitoga profesora u trajnome zvanju. Godine 2020. dodijeljeno mu je počasno zvanje profesor emeritus. Bio je stipendist DAAD-a u Njemačkoj (1977./1978.) i dobitnik istraživačke stipendije Alexander von Humboldt (1986. - 1988.) na Sveučilištu u Bielefeldu.