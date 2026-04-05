Preminuo Vlatko Cvrtila, jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za sigurnost

Preminuo je Vlatko Cvrtila, jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za sigurnost i dugogodišnji profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu
Cvrtila je tijekom svoje karijere ostavio snažan trag u akademskoj zajednici i javnom prostoru, posebno u području nacionalne i međunarodne sigurnosti. Na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu djelovao je kao redoviti profesor, gdje je predavao kolegije vezane uz sigurnosne studije, obrambene sustave i geopolitiku te sudjelovao u obrazovanju generacija studenata.
Osim akademske karijere, imao je i značajnu ulogu u državnim institucijama. Bio je savjetnik za obranu predsjednika Republike Hrvatske, a potom i savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednice Vlade, sudjelujući u oblikovanju sigurnosnih politika u razdoblju važnih međunarodnih i političkih procesa za Hrvatsku.
Obnašao je i niz rukovodećih funkcija u visokom obrazovanju. Bio je dekan Fakulteta političkih znanosti, a kasnije i rektor Sveučilišta VERN’ u Zagrebu, gdje je radio na razvoju studijskih programa i jačanju povezanosti akademskog i poslovnog sektora.
U javnosti je bio prepoznat kao jedan od najčešćih sugovornika na teme globalne sigurnosti. Redovito je komentirao međunarodne krize, odnose velikih sila i sigurnosne izazove, uključujući rat u Ukrajini i šire geopolitičke promjene.
Autor je i koautor brojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja sigurnosnih studija, a njegov rad bio je usmjeren na razumijevanje suvremenih prijetnji i funkcioniranje sigurnosnih sustava u modernim državama.