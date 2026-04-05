Preminuo Vlatko Cvrtila, jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za sigurnost

M.Č.

05.04.2026 u 15:41

Vlatko Cvrtila Izvor: Pixsell / Autor: Luka Stanzl
Preminuo je Vlatko Cvrtila, jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za sigurnost i dugogodišnji profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu

Cvrtila je tijekom svoje karijere ostavio snažan trag u akademskoj zajednici i javnom prostoru, posebno u području nacionalne i međunarodne sigurnosti. Na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu djelovao je kao redoviti profesor, gdje je predavao kolegije vezane uz sigurnosne studije, obrambene sustave i geopolitiku te sudjelovao u obrazovanju generacija studenata.

Osim akademske karijere, imao je i značajnu ulogu u državnim institucijama. Bio je savjetnik za obranu predsjednika Republike Hrvatske, a potom i savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednice Vlade, sudjelujući u oblikovanju sigurnosnih politika u razdoblju važnih međunarodnih i političkih procesa za Hrvatsku.

Obnašao je i niz rukovodećih funkcija u visokom obrazovanju. Bio je dekan Fakulteta političkih znanosti, a kasnije i rektor Sveučilišta VERN’ u Zagrebu, gdje je radio na razvoju studijskih programa i jačanju povezanosti akademskog i poslovnog sektora.

U javnosti je bio prepoznat kao jedan od najčešćih sugovornika na teme globalne sigurnosti. Redovito je komentirao međunarodne krize, odnose velikih sila i sigurnosne izazove, uključujući rat u Ukrajini i šire geopolitičke promjene.

Autor je i koautor brojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja sigurnosnih studija, a njegov rad bio je usmjeren na razumijevanje suvremenih prijetnji i funkcioniranje sigurnosnih sustava u modernim državama.

preporučujemo

RAT S IRANOM

RAT S IRANOM

Trump prijeti Irancima 'paklom u utorak, u 20 sati': Stigao mu odgovor

  • 22:05

    Britanci oborili više iranskih dronova Britansko Kraljevsko ratno zrakoplovstvo oborilo je tijekom noći "više iranskih dronova", navodi Ministarstvo obrane u priopćenju. Navodi se da britanski borbeni zrakoplovi Typhoon i F-35 nastavljaju svoje obrambene misije iznad istočnog Mediterana, Jordana, Bahreina i UAE-a, te da pružaju podršku zrakoplove za dopunjavanje gorivom u zraku RAF-a Voyager i helikoptere Merlin i Wildcat koji pripadaju Kraljevskoj mornarici. Dodaje se da su "mjere zaštite snaga u regiji i dalje na najvišoj razini" te da "nastavlja blisko surađivati" sa svojim saveznicima.

  • 21:39

    Iranci napali Haifu Izraelski mediji javljaju da je napadnut lučki grad Haifa. The Times of Israel navodi da je u gradu pričinjena znatna šteta na stambenim zgradama. Hitne službe navode da su četiri osobe ozlijeđene, među njima jedna teže.

  • 20:49

    Ghalibaf: 'Trump gura SAD prema živom paklu' Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf optužio je američkog predsjednika Donalda Trumpa da gura Sjedinjene Države prema "živom paklu" i upozorio da bi regija mogla "gorjeti". Reagirao je na Trumpove obnovljene prijetnje vezane uz rok do kojeg Iran mora postići dogovor s Washingtonom i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. "Vaši nepromišljeni potezi vuku Sjedinjene Države u živi pakao za svaku obitelj, a cijela naša regija će gorjeti jer inzistirate na slijeđenju Netanyahuovih naredbi", napisao je Ghalibaf u objavi na engleskom jeziku na X u nedjelju. Dodao je: "Nemojte se zavaravati: Ratnim zločinima nećete ništa dobiti. Jedino pravo rješenje je poštivanje prava iranskog naroda i prekid ove opasne igre."
Hrvati otkrili kako bi glasali da su danas izbori: Jednoj stranci pada rejting
