Premijer Plenković razriješio dužnosti ministra Horvata!

Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas je razriješio Darka Horvata dužnosti ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na osobni zahtjev, doznaje tportal u subotu navečer od glasnogovornika Vlade

Govoreći o političkim posljedicama slučaja, Plenković je rekao da će o sudbini ministra Hrvata odlučiti kad sazna više o cijelom slučaju, a parlamentarna većina je stabilna te neće biti izvanrednih parlamentarnih izbora.

Potvrdio je da je tijekom prijepodneva kontaktirao sa svim članovima parlamentarne većine i oni, dodao je, podržavaju Vladu. "Dakle, nikakva izvanrednost nije na dnevnom redu", naglasio je.

U subotu je ministar Horvat na ispitivanju u Uskoku, po riječima njegova branitelja, aktivno iznosio obranu pri čemu je odbacio krivnju za zloporabe položaja, a Uskok je zatražio da mu se odredi istražni zatvor.

Odvjetnik uhićenog Horvata, Vladimir Terešak, izjavio je novinarima pred sjedištem Uskoka da je njegov branjenik više od sat vremena iznosio obranu i odgovarao na sva pitanja, a očitovao se da se ne smatra krivim.

"Drži i uvjerenja je kako onim što mu se stavlja na teret nije počinjeno kazneno djelo niti je ikome pribavljena protupravna imovinska korist", rekao je odvjetnik.

Horvat je nakon ispitivanja predan pritvorskom nadzorniku, a večeras u 18,30 sati bit će održano ročište na kojem će sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odlučivati o zahtjevu za istražni zatvor. Odvjetnik je rekao da ne zna po osnovi Uskok za Horvata traži istražni zatvor.

Na teret mu se, kazao je, stavlja zlouporaba položaja i ovlasti, odnosno da su određene tvrtke koje su se javile na natječaj mimo natječajne dokumentacije dobile pravo prvenstva. No, Horvat to negira, tvrdeći da to on nije radio nego stručne službe ministarstva.