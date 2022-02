Nobilo: Na Plenkoviću se vidi da je uvrijeđen. Ne može on prozivati USKOK jer tajming šteti njegovoj ovotjednoj politici

Odvjetnik Anto Nobilo u specijalnoj emisiji N1 komentirao je današnje uhićenje ministra Darka Horvata. Policija je u subotu ujutro pretražila kuću ministra graditeljstva Darka Horvata nakon čega je uhićen

'Ovo je loš dan premijera, nikad ovako nije istupio, ustavno-pravno katastrofalno', rekao je Anto Nobilo za N1 komentirajući današnju press konferenciju predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

Nobilo smatra da Plenković nije znao ništa o uhićenju i osjeća se osobno uvrijeđenim.

'Ustaljena je praksa već 30 godina, prije uhićenja istaknutih članova vlasti, da se večer prije dolazi premijeru i najavljuje se. To nije zakon, to je bila praksa 30 godina. Smatra se nepristojnim da premijer to sazna ujutro iz portala. Po njemu vidim da je uvrijeđen i zato je dao nekoliko izjava koje ne stoje. Ne može on prozivati USKOK jer tajming šteti njegovoj ovotjednoj politici', dodao je.