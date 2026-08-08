tradicionalna utrka

Prekinuta zagrebačka dominacija na Maratonu lađa: Dvije ekipe zajedno ušle u cilj

M.Da./Hina

08.08.2026 u 19:39

31. Maraton lađa na Neretvi
31. Maraton lađa na Neretvi Izvor: Cropix / Autor: Tonci Plazibat
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Najpoznatija i najzahtjevnija tradicionalna utrka u Hrvatskoj - 29. Maraton lađa na Neretvi - krenula je iz Metkovića, a u utrci sudjeluje 31 ekipa među kojima su i tri debitantske posade, u organizaciji Udruge lađara Neretve

Na Maraton lađa na Neretvi stigao je i predsjednik Vlade Andrej Plenković koji se prethodno u zgradi Gradske uprave Metkovića sastao s čelnicima jedinica lokalne samouprave s područja doline Neretve, potom s predsjedništvom Udruge lađara Neretve i naposljetku, prije same utrke, s lađarima.

Tom prilikom je rekao da je Maraton lađa prekrasna tradicija doline Neretve te izvijestio da je s čelnicima okolnih gradova i općina razgovarao o projektima aglomeracije koji se tu realiziraju, a obuhvaćaju Metković, Ploče i Opuzen, kao i izgradnju brane na Neretvi nizvodno koja će spriječiti prodor mora u gornjem toku Neretve.

"To je izrazito važno ovdje za faunu koja je u rijeci Neretvi, ali jednako tako i za poljoprivredu. Vlada kroz hrvatske pristupne ceste ulaže na autoput od Vida koji je dio Metkovića do Novih Sela. To je ogroman projekt koji će znatno podići kvalitetu života ljudi u Metkoviću. Imamo sjajnu suradnju s gradonačelnikom i županom. Vjerujem da će Maraton lađa dalje popularizirati lijepu tradiciju", kazao je premijer Plenković.

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Svi imaju favorite

Gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan je uvjeren u pobjedu ekipe Crnog puta iz Metkovića koju smatra najspremnijom i najboljom večeras. Rekao je da će - ako ta ekipa ne pobijedi - skočiti u Neretvu.

Župan dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo isto navija za Crni put, misli da će pobijediti, no on neće skakati u rijeku.

Staza od Metkovića do Ploča duga je 22.580 metara, a natjecatelji će prolaziti kroz Kulu Norinsku, Krvavac, Opuzen, Komin, Banju, Šarić Strugu, Rogotin, Čeveljušu i Stablinu. Uz natjecatelje iz Hrvatske je i ekipa iz Vojvodine, iz Sombora.

Organizatori su otkrili da natjecatelji od mosta u Metkoviću do cilja u Pločama naprave čak devet tisuća zaveslaja u plovilu koje je dio života stanovnika doline Neretve. Na cilj bi trebali stići nešto poslije 19 sati, a pobjednicima će biti uručen veliki prijelazni Domagojev štit i mali štit koji postaje vlasništvo pobjednika.

31. Maraton lađa na Neretvi
  • 31. Maraton lađa na Neretvi
  • 31. Maraton lađa na Neretvi
  • 31. Maraton lađa na Neretvi
  • 31. Maraton lađa na Neretvi
  • 31. Maraton lađa na Neretvi
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31. Maraton lađa na Neretvi Izvor: Cropix / Autor: Tonci Plazibat

Sportsko natjecanje u tradicionalnom tonu

Maraton lađa na Neretvi je amatersko sportsko natjecanje u tradicionalnim autohtonim drvenim neretvanskim lađama koje su izgrađene po strogim pravilima, a posadu svake natjecateljske lađe čini po deset veslača, bubnjar i kormilar.

Osim sportsko-natjecateljskog karaktera, Maraton lađa na Neretvi, koji se održava od 1998., afirmirao se kao jedna od najvažnijih turističkih manifestacija u južnom dijelu Hrvatske koju posjećuju gosti iz gotovo cijelog svijeta.

Uoči maratona lađa održavaju se brojne aktivnosti, među kojima je i Maraton lađarica, a sve prati bogati program. Po pravilima natjecanja, posada koja tri puta u nizu pobijedi na Maratonu lađa na Neretvi dobiva u trajno vlasništvo veliki štit kneza Domagoja.

Ove godine je prekinuta dominacija Zagrepčana, a štit kneza Domagoja podijelile su ekipe Komina i Crnog Puta, koje su se dogovorile da zajedno uđu u cilj. 

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