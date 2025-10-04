Godinu dana od poplave u Jablanici: 'Netko mora odgovarati, predugo čekamo'

Na dva mjesna groblja, gdje se okupio veliki broj ljudi, služene su molitve za žrtve. Glavni imam u Jablanici Ekrem Hodžić rekao je kako se na taj način želi očuvati sjećanje na poginule mještane mjesta Donje Jablanice, čije je domove u noći s 3. na 4. listopada pogodila bujična poplava koju su pratile goleme količine pijeska i stijenja s obližnjeg brda.

Na komemoraciji jedan od stanovnika Donje Jablanice Bakir Tufek prisjetio se traumatičnog iskustva u kojemu je poginulo nekoliko članova njegova obitelji. Upozorio je da se još uvijek čeka na pravdu.

“Netko mora odgovarati i boli nas što, godinu dana poslije, još uvijek čekamo. Nade polažemo u nadležne institucije da će nam pružiti odgovore. Upućujem apel da se sudski procesi okončaju“, rekao je Tufek.