Godinu dana od poplave u Jablanici: 'Netko mora odgovarati, predugo čekamo'

Gradić Jablanica u sjevernome dijelu Hercegovine u subotu se prisjetio prošlogodišnje tragedije izazvane bujicama vode, pijeska i odronima stijenja u kojoj je poginulo 19 osoba.
Na dva mjesna groblja, gdje se okupio veliki broj ljudi, služene su molitve za žrtve. Glavni imam u Jablanici Ekrem Hodžić rekao je kako se na taj način želi očuvati sjećanje na poginule mještane mjesta Donje Jablanice, čije je domove u noći s 3. na 4. listopada pogodila bujična poplava koju su pratile goleme količine pijeska i stijenja s obližnjeg brda.
Na komemoraciji jedan od stanovnika Donje Jablanice Bakir Tufek prisjetio se traumatičnog iskustva u kojemu je poginulo nekoliko članova njegova obitelji. Upozorio je da se još uvijek čeka na pravdu.
“Netko mora odgovarati i boli nas što, godinu dana poslije, još uvijek čekamo. Nade polažemo u nadležne institucije da će nam pružiti odgovore. Upućujem apel da se sudski procesi okončaju“, rekao je Tufek.
Istraga i dalje u tijeku
Županijsko Hercegovačko-neretvansko tužiteljstvo provodi istragu protiv četiri osobe i jedne kompanije koja je iskopavala kamen na uzvišenju iznad naselja otkuda se još uvijek vidi trag stijenja, pijeska i zemlje koje je bujica nosila. Obnova ovog naselja teče jako sporo, a među prvima unesrećenima je pomogla Republika Hrvatska te sustav hitne pomoći EU-a.
Luigi Sorecca, posebni izaslanik EU-a za BiH, u otvorenom pismu podsjetio je na razorne poplave koje su prošle godine pogodile Bosnu i Hercegovinu, odnoseći ukupno 27 života i raselivši više od tisuću obitelji u nekoliko općina sjeverne Hercegovine i središnje Bosne.
EU je odmah poslala spasilačke timove i hitnu pomoć putem Mehanizma civilne zaštite. Predsjednica Ursula von der Leyen je najavila paket pomoći za obnovu od 20 milijuna eura. Uz to, EU je izdvojila dodatnih 45,7 milijuna eura iz Fonda solidarnosti za dugoročnu obnovu. Sorecca je istaknuo važnost prevencije katastrofa, ulaganja u infrastrukturu i jačanje sustava ranog upozoravanja kako bi se spriječile buduće tragedije.