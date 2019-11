Afera Municija: Smijenjeni šef ratnog zrakoplovstva general Mikić i šef baze Zemunik brigadir Pleša

Zbog afere Municija dužnosti je razriješen zapovjednik 93. baze u Zemuniku brigadir Mario Pleša dok je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović umirovila prvog čovjeka Hrvatskog ratnog zrakoplovstva generala Matu Mikića, a na njegovo mjesto imenovala generala Michaela Križanca

Nova TV je otkrila skandal u kojem su trojica pilota HRZ-a uvela u zrakoplovnu bazu u Zemuniku civila maskiranog u vojnog pilota, inače osumnjičenog švercera oružjem, te su ga poveli na let helikopterom u trajanju oko sat vremena. Iako se to dogodilo prije nekih dva mjeseca, Ministarstvo obrane o tome nije izvijestilo ni slova do srijede.

Novog zapovjednika ratnog zrakoplovstva Michaela Križanca svojedobno su američki saveznici proglasili najboljim europskim pilotom helikoptera, a dosad je obnašao dužnost Mikićeva zamjenika. U karijeri je obnašao i dužnosti zapovjednika eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. zrakoplovne baze na Plesu, a bio je i zapovjednik tečaja obuke međunarodnih posada helikoptera prije odlaska u Afganistan koji se provodio u Češkoj i Hrvatskoj.

U čin brigadnog generala promaknut je početkom kolovoza ove godine u povodu obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja.