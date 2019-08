'Predsjednica je dezorijentirana, a bezobrazluk je što Škori ne daju da pjeva'

Politički analitičar i sveučilišni profesor Žarko Puhovski komentirao je izjave Miroslava Škore, kandidate na desnici, Milana Bandića, aktualnu predsjednicu te situaciju sa sazivanjem izvanredne sjednice Hrvatskog sabora

Upitan da prokomentira izjavu Miroslava Škore o tome kako predsjedničku rezidenciju treba ukinuti te kako se radi o reliktu socijalizma, Puhovski je kazao kako je to jedna vrsta demagogije. "To je jedna vrsta Vegete. Pogrešno je reći da je to relikt socijalizma. I britanski premijer ima svoju ljetnu rezidenciju. Ovo je naravno mala demagogija i populizam. Međutim, to se ne može izbjeći u kampanji", izjavio je Puhovski za N1.

Komentirao je i zabranu HDZ-ovih gradonačelnika Miroslavu Škori da organizira koncerte. "Meni se čini da tu treba podržati gospodina Škoru. On je pjevač i on treba pjevati. On će sigurno imati manje političke promidžbe nekog recimo Thompson kojem svi plaćaju. To je politički bezobrazluk što se Škori ne da da pjeva", smatra Puhovski.