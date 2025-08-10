Dio hrvatskih birača će 5. listopada ponovno izaći na lokalne izbore

Na redovnim lokalnim izborima u svibnju izabrano je 218 vijećnika iz manjinskih redova, odnosno iz reda hrvatskog naroda, što znači da ih na dopunskim treba izabrati još 89 u 75 jedinica, objasnio je na Vladinoj sjednici resorni ministar Damir Habijan.

Vijećnici će se birati u osam županijskih skupština, te u 16 gradskih i 51 općinsko vijeće.

Hrvati su u šest općina manjina, biraju sedam vijećnika

Hrvati iz svojih redova trebaju izabrati sedam vijećnika u šest općina u kojima su u manjini, po jednog u Dvoru, Končanici, Jagodnjaku, Borovu i Trpinji, a dva u Kistanjama. U odnosu na prije četiri godine, veći je i broj vijećnika i broj općina u kojima Hrvati dopunski biraju, 2021. godine birali su tri vijećnika u tri općine: Borovu, Trpinji i Jagodnjaku.

Ove jeseni treba izabrati i 51 vijećnika iz reda srpske manjine, 19 iz romske, tri iz talijanske, po dva iz reda mađarske, slovačke i rusinske te po jednog vijećnika iz reda ukrajinske, bošnjačke i albanske manjine.

Prije četiri godine brojke su bile ponešto drugačije, izbori su bili raspisani u 82 jedinice, za 99 vijećničkih mjesta: 74 za Srbe, 11 za Rome, četiri za Talijane, po tri za Hrvate, Mađare i Bošnjake i jedino za Ukrajince.

Ovog listopada, za županijske skupštine šest županija: Sisačko-moslavačke, Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Zadarske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije birat će se po jedan predstavnik srpske manjine, u Međimurskoj dva predstavnika romske, a u Istarskoj, po jedan predstavnik talijanske i srpske manjine.