Puhovski o Plenkovićevoj sudbini: Kockao se i izgubio, pati od Kaligulina sindroma, a zbog jedne bi se stvari morao ozbiljno zamisliti

Politički analitičar Žarko Puhovski za tportal je proanalizirao jedan segment jučerašnjih izbora punih iznenađenja – loš rezultat HDZ-a. Smatra da se predsjednik stranke Andrej Plenković kockao i izgubio te da pati od Kaligulina sindroma. Uočio je još jednu zanimljivu stvar zbog koje bi se HDZ-ovci trebali ozbiljno zamisliti

'Plenković se neodgovorno kockao i, kako se u kockanju događa – izgubio je. Kockao se na dvije razine: postavio je model u kojem stranka radi za listu, a ne lista za stranku, kao što je bilo kod SDP-a i donijelo im dobre rezultate. A pod strankom se zapravo misli na njega. Mislio je da će njegova lista proći bez obzira na to tko je na njoj. To je ono što zovemo sindromom Kaligule, koji je svog konja proglasio senatorom i konzulom. Tako nekako htio je i Plenković i nije uspio u tome', smatra Puhovski.

Ovaj put je HDZ išao sam. 'Kada se zbroje rezultati desnih stranaka i HDZ-a, to je otprilike onoliko koliko je koalicijska lista predvođena HDZ-om osvojila na prošlim izborima. Prema tome, HDZ zapravo nije izgubio HDZ-ove glasače, već one koji su bili uz HDZ zbog koalicije', analizira Puhovski.

Naglašava da je Plenković bio prisiljen uvesti neke svjetonazorske elemente u političku igru, što on po svojem habitusu ne voli i to ga je dovelo do ovoga.

Plenković nakon jučerašnjih izbora sigurno nije u zavidnoj poziciji. Pred nama su predsjednički, potom i parlamentarni, a čekaju ga i unutarstranački izbori.

Brkić nakon ovoga može mirno spavati?

'Plenković je izgubio dvije glavne poluge, glavne batine kojima je do sada raspolagao: to je bila mogućnost da raspiše parlamentarne izbore kada mu to padne na pamet i da to isto učini sa stranačkom konvencijom. Sada je očito da ni jedno ni drugo ne može raditi po svojoj želji jer je preslab', ističe Puhovski i naglašava da nekog drugog to stavlja u povoljan položaj. Taj netko je Milijan Brkić.

Puhovski smatra da će Plenković morati odustati od obračuna s Brkićem jer se pokazalo da bez njega dio organizacije na terenu ne funkcionira kao prije.