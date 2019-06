Predsjednica Grabar-Kitarović: Demografsko pitanje najveći je ispit zrelosti države

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović na službenom je facebook profilu u utorak objavila video čestitku u povodu Dana hrvatske državnosti, ocjenivši da je rješavanje demografskog pitanja, na čemu će ona čvrsto ustrajati, najveći ispit zrelosti za državne institucije i političke stranke, ali i za gospodarstvo, bankovni sektor i akademsku zajednicu.

"Svatko je kao državljanin pozvan biti dionikom izgradnje takve državne zajednice. To je ne samo poziv nego i obveza”, poručila je, podsjetivši na riječi prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana u govoru na konstituirajućoj sjednici Hrvatskoga sabora 30. svibnja 1990. godine.

No, želimo li da mladi ostanu u Hrvatskoj, treba im prije svega pozitivno moralno ozračje, naglašava predsjednica Grabar-Kitarović, upitavši pritom kakvo ozračje stvaramo ako ih učimo da samo preko veze mogu doći do posla, "ako im time šaljemo poruku da njihovo obrazovanje, sposobnosti i trud nisu važni".

Pritom dodaje kako razumije nužnost da se problem manjka radnika, osobito u sektorima turizma i graditeljstva, ublaži zapošljavanjem stranaca, no zahtijeva "krajnju državnu odgovornost".

No, upozorava kako sve to neće biti ostvarivo "ne otklonimo li neravnoteže na tržištu rada".

"Rješavanje demografskog pitanja najveći je ispit zrelosti za državne institucije, političke stranke, ali i za gospodarstvo, bankovni sektor i akademsku zajednicu. Čvrsto ću ustrajati na tomu da demografsko pitanje ima najviši prioritet među zadaćama državne politike”, poručila je, pozvavši Vladu i Hrvatski sabor na žurno donošenje sveobuhvatnih i sustavnih mjera, uključujući one koje je dala u svom Prijedlogu mjera populacijske politike.

To pitanje, naglašava hrvatska predsjednica, povezano je, ne samo s održanjem stabilnosti mirovinskog i zdravstvenog sustava i ravnomjernim gospodarskim razvojem svih hrvatskih krajeva, nego i sa samim opstankom države.

Državnički stavovi predsjednika Tuđmana i danas temeljna točka



Osvrnula se i na još uvijek postojeće "snažne podjele u našem društvu kada je riječ o prijeporima vezanim uz Drugi svjetski rat" te rekla kako je uvjerena da su "državnički stavovi predsjednika Tuđmana o hrvatskoj državnosti i danas temeljna točka s koje treba promatrati djelovanje i doprinos pojedinaca u tim teškim i tragičnim vremenima”.

"S tim u vezi, Tuđmanova politika hrvatske pomirbe ima trajnu važnost. Imajući odlučnost pozvati i voditi hrvatski narod u stvaranje samostalne hrvatske države unatoč gotovo apsolutnoj međunarodnoj potpori opstanku bivše države i vrlo složenim unutarnjim prilikama, znao je da se ta povijesna težnja može ostvariti samo politikom pomirbe. Taj njegov povijesni nazivnik danas promičem pod nazivnikom zajedništva. I od toga neću odustati!”, poručila je predsjednica.

"Nismo li najveće trenutke pobjeda i uspjeha doživjeli onda kada smo smogli snage prevladati pojedinačne interese bilo koje vrste i čvrsto stati jedan uz drugoga, odlučni ostvariti zacrtani cilj", upitala je pritom.

Podsjetila je kako je više puta proteklih godina isticala "važnost ustavne odredbe da vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana i upozoravala kako politički sustav mora omogućiti da volja naroda bude izražena što neposrednije i autentičnije".

"Najveći brend Hrvatske njezini su ljudi - mi, njezini državljani. Ostvarujmo svoju državu domovinom blagostanja, sigurnosti i ponosa. To je Hrvatska kakvu trebamo. To je Hrvatska koju želim, to je Hrvatska u koju vjerujem! Sretan vam Dan državnosti!”, poručila je predsjednica Grabar-Kitarović.