Državni vrh na Mirogoju - Plenković branio Kuščevića, Grabar Kitarović poručila: Nije me strah ničega

Državni vrh položio je vijence na Mirogoju, povodom obilježavanja Dana državnosti. 'Nije me strah ničega', rekla je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović na pitanje je li je strah da si šteti odugovlačenjem isticanja kandidature

I premijer Plenković čestitao je Dan državnosti. I on smatra da je bilo pogrešno mijenjati državne blagdane, jer se 'većina hrvatskoga naroda identificirala s 30. svibnja'.

Odgovarajući na pitanja novinara N1 o tome je li razgovarao s ministrom Kuščevićem, i posljednjoj aferi kojoj je u središtu, te hoće li doći do njegove ostavke, premijer kaže:

"Dosta dugo smo razgovarali. Ono što je na kraju, kad se sve pročita, medijske napise, tekstove i njegove argumente... cijeli krimen se svodi na to da je dvije nekretnine propustio upisati u katastar. Sve ostalo je u imovinskoj kartici, prošli smo to papir po papir... To je propust, ali ne takvih razmjera da treba dovoditi u pitanje njegov politički i ljudski integritet", kaže Plenković.

"To je slijed rekao bih dobro usmjerenih napada na ministre. U zadnje tri godine imali smo slične pritiske na mnoge ministre... U zadnjih 5 mjeseci imali smo 'bombardiranje' ministra Tolušića, ministrice Žalac, ministra Gorana Marića...", rekao je premijer.

Otkud novinarima informacije?

"Uvijek postoje sufleri, i, naravno, dobar novinarski radm, no sufleri su dosta bitni, s namjerom destabilizacije, destrukcije i rušenja.