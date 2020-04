Epidemija koronavirusa ne dopušta održavanje tradicionalne sindikalne povorke i javnoga prosvjeda povodom Međunarodnog praznika rada. Stoga će Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) ove godine, po prvi puta u povijesti, organizirati e-prosvjed putem platforme Zoom, poručio je Mladen Novosel, predsjednik SSSH

E-prosvjed održat će se 1. svibnja od 11 do 12 sati pod sloganom 'Radnicima hvala – ali prvo prava'. U virtualnom prosvjedu radnice će svjedočiti o utjecaju krize na njihov rad i radna mjesta, a vodstvo SSSH govorit će o svojim zahtjevima i viziji rada i svijeta po mjeri čovjeka i budućnosti 'koja nas čeka kad najgori dio epidemije prođe'. U prosvjedu će sudjelovati i udruge civilnoga društva koje će govoriti o drugim aspektima krize i rješenjima.

'To se odnosi na zdravstvene radnike, ali i one koji su rijetko u fokusu javnosti, a bez čijeg se rada normalan život ne može odvijati, kao što su trgovci, čistači, skupljači otpada, policajci, vatrogasci, graditelji i drugi. Ne smijemo zaboraviti ni sve one radnike koji zbog epidemioloških mjera uopće ne mogu raditi, iako je i njihov doprinos našem životu značajan. Mnogi im ovih dana zahvaljuju, ali radnicima su prvo potrebna bolja prava – veće plaće, bolji uvjeti rada, uključujući i bolju zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, prava koja će se poštovati', navodi predsjednik SSSH.