Javili se vlasnici katamarana iz pomorske nesreće kod Splita

Iz tvrtke Kapetan Luka Krilo d.o.o., vlasnika katamarana koji je u nedjelju sudjelovao u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, poručili su surađuju s nadležnim tijelima, ali da će sve informacije otkriti po završetku istrage

Nakon što je katamaran u njihovu vlasništvu sudjelovao u pomorskoj nesreći u kojoj su poginule četiri osobe, a jedrilica s kojom se sudario je potonula, oglasili su se iz tvrtke Kapetan Luka Krilo d.o.o.

Istaknuli su da su duboko potreseni tragedijom u kojoj su stradali redoviti gosti, inače češki državljani te su njihovim obiteljima, prijateljima i rodbini izrazili sućut.

Krilo Eclipse Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL



Krilo Eclipse Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ističu da od prvog trenutka surađuju s nadležnim tijelima kako bi se utvrdile okolnosti nesreće, ali i da pružaju potporu članovima posade katamarana i ostalim sudionicima nesreće. No, više informacija, zbog istrage, nisu htjeli otkriti, piše Večernji.

Teška pomorska nesreća kod Splita Izvor: tportal.hr / Autor: tportal

"Duboko potreseni tragičnom pomorskom nesrećom koja se dogodila u akvatoriju Splitskih vrata, a u kojoj je sudjelovao katamaran naše tvrtke, ovim putem izražavamo iskrenu sućut obitelji, rodbini i prijateljima stradalih. Naša tvrtka, Uprava i svi zaposlenici potreseni su ovim događajem te od prvog trenutka aktivno surađujemo s nadležnim tijelima s ciljem što bržeg i preciznijeg rasvjetljavanja svih okolnosti nesreće.

Katamaran 'Krilo Eclipse' Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza







+5 Katamaran 'Krilo Eclipse' Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza