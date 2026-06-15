Kapetan Luka Krilo

Javili se vlasnici katamarana iz pomorske nesreće kod Splita

M.Da.

15.06.2026 u 15:26

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza
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Iz tvrtke Kapetan Luka Krilo d.o.o., vlasnika katamarana koji je u nedjelju sudjelovao u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, poručili su surađuju s nadležnim tijelima, ali da će sve informacije otkriti po završetku istrage

Nakon što je katamaran u njihovu vlasništvu sudjelovao u pomorskoj nesreći u kojoj su poginule četiri osobe, a jedrilica s kojom se sudario je potonula, oglasili su se iz tvrtke Kapetan Luka Krilo d.o.o.

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Istaknuli su da su duboko potreseni tragedijom u kojoj su stradali redoviti gosti, inače češki državljani te su njihovim obiteljima, prijateljima i rodbini izrazili sućut.

Krilo Eclipse
  • Krilo Eclipse
  • Krilo Eclipse
  • Krilo Eclipse
Krilo Eclipse Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ističu da od prvog trenutka surađuju s nadležnim tijelima kako bi se utvrdile okolnosti nesreće, ali i da pružaju potporu članovima posade katamarana i ostalim sudionicima nesreće. No, više informacija, zbog istrage, nisu htjeli otkriti, piše Večernji.

Teška pomorska nesreća kod Splita Izvor: tportal.hr / Autor: tportal

"Duboko potreseni tragičnom pomorskom nesrećom koja se dogodila u akvatoriju Splitskih vrata, a u kojoj je sudjelovao katamaran naše tvrtke, ovim putem izražavamo iskrenu sućut obitelji, rodbini i prijateljima stradalih. Naša tvrtka, Uprava i svi zaposlenici potreseni su ovim događajem te od prvog trenutka aktivno surađujemo s nadležnim tijelima s ciljem što bržeg i preciznijeg rasvjetljavanja svih okolnosti nesreće.

Katamaran 'Krilo Eclipse'
  • Katamaran 'Krilo Eclipse'
  • Katamaran 'Krilo Eclipse'
  • Katamaran 'Krilo Eclipse'
  • Katamaran 'Krilo Eclipse'
  • Katamaran 'Krilo Eclipse'
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Katamaran 'Krilo Eclipse' Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza

Istodobno, kontinuirano smo posvećeni pružanju adekvatne potpore članovima posade našeg katamarana te sudionicima nesreće. S obzirom na to da je u tijeku službena istraga, u ovome trenutku nismo u mogućnosti komentirati detalje niti nagađati o njezinim uzrocima. Po dovršetku istrage nadležnih institucija i u trenutku kada budemo raspolagali s više informacija, na odgovarajući ćemo ih način podijeliti s javnošću", poručili su iz tvrtke Kapetan Luka Krilo d.o.o.

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