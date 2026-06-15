Evo gdje je Egipćanin koji je teško ozlijedio policajca: Opet ga priveli nakon sudske odluke

Prihvatni centar za strance Ježevo smješten je 28-godišnji državljanin Egipta, nakon što je policija dovršila kriminalističko istraživanje i prijavila ga nadležnom tužiteljstvu, jer je prošlog četvrtka pri pokušaju bijega iz policijske postaje teško ozlijedio policajca.

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), osumnjičeni 28-godišnji stranac s dozvolom za boravak i rad je u kući u kojoj boravi na području Maksimira, na naročito drzak i nepristojan način, 11. lipnja narušavao javni red i mira na način da je na prozor kuće istaknuo zastavu ekstremne i radikalne navijačke skupine koje pozivaju na sukob i mržnju. Na taj način je stvorio opasnost od izazivanja nasilja i narušavanja sigurnosti građana te takvom ilustrativnom porukom na zastavi narušavao i moralne osjećaje građana. Pravomoćnom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu proglašen je krivim te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 3960 eura i mjera oduzimanja predmeta prekršaja, navodi PUZ.

Egipćanin pokušao pobjeći iz postaje, sudac ga pustio na slobodu Osumnjičeni je, istog dana nakon provedenog postupka, doveden u službene policijske prostorije te je provedeno kriminalističko istraživanje vezano uz otkaz boravka. Idući dan proveden je upravni postupak te mu je temeljem Zakona o strancima ukinuta dozvola za boravak i rad te nakon toga i upravni postupak u kojem mu je izdano rješenje o protjerivanju i rješenje o smještaju u Prihvatni centar za strance Ježevo. Tijekom boravka u policijskoj postaji i uručivanja navedenih rješenja, državljanin Egipta je pokušao pobjeći iz policijske postaje. Policijska službenica ga je pokušala spriječiti u bijegu, no istrgnuo joj se iz ruke i odgurnuo ju. U daljnjem bijegu spriječio ga je policijski službenik i zajedno s drugim kolegama uporabio sredstva prisile. U policiji su istaknuli i da je policajac koji je spriječio bijeg teško ozlijeđen jer ga je državljanin Egipta fizički napao pri bijegu.

Policajci su potom proveli kriminalističko istraživanje i za kazneno djelo prisile prema službenoj osobi te ga 13. lipnja predali pritvorskom nadzorniku, no rješenjem istražnog suca Županijskog suda u Zagrebu je pušten na slobodu bez izricanja ikakvih mjera opreza. Odmah nakon što su zaprimili tu informaciju, policajci su poduzeli mjere iz svoje nadležnosti, pronašli državljanina Egipta na adresi stanovanja, priveli ga u službene prostorije policijske postaje, a potom u Prihvatni centar za strance Ježevo.