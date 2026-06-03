Potvrdila britanska mornarica: U padu ratnog helikoptera poginule tri osobe

Vlasti su navele da su tri osobe poginule, a istraga o uzroku pada je u tijeku
Nakon ranije vijesti da se helikopter britanske mornarice jutros srušio kod Devona, glasnogovornik Kraljevske mornarice Velike Britanije je potvrdio da su tri člana poginula u sudaru.
Helikopter je, piše Sky News, letio u sklopu vježbe. Sir Gwyn Jenkins, general i čelnik mornarice je naveo da je posrijedi bio helikopter Merlin Mk4.
'Znam da je ovo veliki šok svima u mornarici i izražavam najdublju sućut obiteljima i prijateljima koje je pogodila ova tragedija. Želim zahvaliti policiji u Devonu i Cornwallu kao i timovima za potragu i spašavanje koji su jutros reagirali na incident. Istraga je u tijeku i pravovremeno ćemo dati nove informacije', rekao je general Jenkins.
Kralj će se javiti obitelji žrtava
Najavljeno je i da će britanski Kralj Karlo treći privatno pisati obitelji žrtava, a sućut su izrazili i britanski premijer Keir Starmer te ministar obrane John Healey.
Inače, dvije su mornaričke baze locirane kod Devona, a kod Cornwalla je smještena i baza RNAS Culdrose, jedna od najvećih helikopterskih baza u Europi.
Sam pad helikoptera se dogodio nedaleko od borbenog kampa Okehampton pokraj Dartmoora koji se koristi za treninge komando timova helikopterskih snaga.