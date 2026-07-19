FOTO Ovako izgleda rekordno niski vodostaj Dunava

U Batini je izmjeren vodostaj od -101 centimetar , što je najniža razina otkako postoje službena mjerenja te 17 centimetara niže od dosadašnjeg rekorda iz 2022. godine.

Nakon što je nedavno zabilježen povijesno nizak vodostaj Drave, sada je i Dunav dosegnuo novi negativni rekord.

Iz Hrvatskih voda upozoravaju da ovakve vrijednosti upućuju na promjene vodnog režima koje imaju ozbiljne posljedice za okoliš i gospodarstvo.

Nizak vodostaj ugrožava riječni ekosustav i riblji fond, otežava rad sustava za navodnjavanje poljoprivrednih površina te stvara probleme u riječnom prometu zbog smanjene plovnosti.

Istodobno, povlačenje vode ponovno je na površinu iznijelo opasne ostatke iz Drugog svjetskog rata. Ovoga puta iz Dunava su izvučene dvije aviobombe.