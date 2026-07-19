kod batine

FOTO Ovako izgleda rekordno niski vodostaj Dunava

M. Šu.

19.07.2026 u 16:26

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
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Dunav je u Batini dosegnuo najniži vodostaj otkako se provode mjerenja. Hrvatske vode izmjerile su rekordnih -101 centimetar, čak 17 centimetara niže od dosadašnjeg negativnog rekorda iz 2022. godine

Nakon što je nedavno zabilježen povijesno nizak vodostaj Drave, sada je i Dunav dosegnuo novi negativni rekord.

U Batini je izmjeren vodostaj od -101 centimetar, što je najniža razina otkako postoje službena mjerenja te 17 centimetara niže od dosadašnjeg rekorda iz 2022. godine.

Rijeka Dunav je kod Batine dosegnula povijesno najniži vodostaj
  • Rijeka Dunav je kod Batine dosegnula povijesno najniži vodostaj
  • Rijeka Dunav je kod Batine dosegnula povijesno najniži vodostaj
  • Rijeka Dunav je kod Batine dosegnula povijesno najniži vodostaj
  • Rijeka Dunav je kod Batine dosegnula povijesno najniži vodostaj
  • Rijeka Dunav je kod Batine dosegnula povijesno najniži vodostaj
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Rijeka Dunav je kod Batine dosegnula povijesno najniži vodostaj Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL

Iz Hrvatskih voda upozoravaju da ovakve vrijednosti upućuju na promjene vodnog režima koje imaju ozbiljne posljedice za okoliš i gospodarstvo.

Nizak vodostaj ugrožava riječni ekosustav i riblji fond, otežava rad sustava za navodnjavanje poljoprivrednih površina te stvara probleme u riječnom prometu zbog smanjene plovnosti.

Istodobno, povlačenje vode ponovno je na površinu iznijelo opasne ostatke iz Drugog svjetskog rata. Ovoga puta iz Dunava su izvučene dvije aviobombe.

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kod batine

kod batine

FOTO Ovako izgleda rekordno niski vodostaj Dunava
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