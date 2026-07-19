FOTO Ovako izgleda rekordno niski vodostaj Dunava

Dunav je u Batini dosegnuo najniži vodostaj otkako se provode mjerenja. Hrvatske vode izmjerile su rekordnih -101 centimetar, čak 17 centimetara niže od dosadašnjeg negativnog rekorda iz 2022. godine
Nakon što je nedavno zabilježen povijesno nizak vodostaj Drave, sada je i Dunav dosegnuo novi negativni rekord.
U Batini je izmjeren vodostaj od -101 centimetar, što je najniža razina otkako postoje službena mjerenja te 17 centimetara niže od dosadašnjeg rekorda iz 2022. godine.
Iz Hrvatskih voda upozoravaju da ovakve vrijednosti upućuju na promjene vodnog režima koje imaju ozbiljne posljedice za okoliš i gospodarstvo.
Nizak vodostaj ugrožava riječni ekosustav i riblji fond, otežava rad sustava za navodnjavanje poljoprivrednih površina te stvara probleme u riječnom prometu zbog smanjene plovnosti.
Istodobno, povlačenje vode ponovno je na površinu iznijelo opasne ostatke iz Drugog svjetskog rata. Ovoga puta iz Dunava su izvučene dvije aviobombe.