Usvojeno europsko izvješće o Srbiji, Picula ih je 'poderao': 'Oštrije i opsežnije'

Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta usvojio je Izvješće o Srbiji kojeg je podnio Tonino Picula. Za razliku od ranijeg nacrta, ovo je izvješće puno opširnije i kritičnije prema srpskim vlastima te zaključuje da je napredak te zemlje u eurointegracijama zaustavljen

Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta s 51 glasom za, 14 protiv i 10 suzdržanih izglasao je konačnu verziju Izvješća o Srbiji, koje je pripremio izvjestitelj, inače europarlamentarni zastupnik SDP-a, Tonino Picula. Kako piše N1 Srbija, izvješće je znatno oštrije i opsežnije od prvotnog nacrta, predstavljenog 17. ožujka. Naime, konstatira se da je napredak Srbije prema članstvu u EU-u zaustavljen. Pobrojani su ključni problemi na područjima demokracije, vladavine prava, medijskih sloboda, izbornih uvjeta i odnosa s Kosovom, a kompromisni amandmani iznjedrili su i nove kritike te precizni zahtjevi, ne samo prema srpskim vlastima, već i prema Europskoj komisiji. U tekstu se navodi da se proces pristupanja EU temelji na zaslugama, ali da je i "reverzibilan", te da Srbija mora ne samo usvajati, nego i u potpunosti provoditi zadane refome. Ocijenjeno je da jaz između zakonskog usklađivanja i stvarne provedbe i dalje potkopava napredak Srbije. Naime, Srbija je ostvarila ograničen ili gotovo nikakav napredak u ispunjavanju kriterija u mnogim pregovaračkim poglavljima. Obveze povezane s otvaranje Klastera 3 su u velikoj mjeri neispunjene. Stoga se od Europske komisije traži da se svaki nazadak Srbije odrazi i na tempo, odnosno opseg financijskih potpora.

Produbljivanje krize Istaknuto je produbljivanje političke krize u Srbiji, poglavito u kontekstu prosvjeda koji traju od studenog 2024. godine. Ključni čimbenici krize su rastuća polarizacija, ograničen parlamentarni dijalog i oslabljeno povjerenje u institucije, a u tom kontekstu se posebno osuđuju uvrede, klevete i govor mržnje upućene zastupnicima Europskog parlamenta, što uključuje i članove misije EP-a koja je boravila u Srbiji od 22. do 24. siječnja. Osim poziva na slobodne i proširene izbore, izvješće je prošireno zahtjevom da se zaustave pritisci i zastrašivanja birača te kupnja glasova, zatim sprječavanje zlouporabe javnih i administrativnih resursa, osiguravanje ravnopravnih uvjeta za političke aktere te okončanje nekažnjivosti za izborne nepravilnosti. Kao primjer navedeni su lokalni izbori 29. ožujka ove godine koji su u 10 općina protekli uz incidente, prijetnje, napade na novinare, aktiviste i promatrače, stvaranje paralelnih biračkih popisa, dovoženje birača iz drugih dijelova zemlje te upadanje u prostorije oporbenih stranaka. Ozbiljan korak unazad Srbije na putu prema EU predstavljaju "Mrdićevi zakoni", koji su usvojeni po hitnom postupku, bez javne rasprave i bilo kakvog obrazloženja te bez uključivanja pravosuđa. Njihova je primjena već dovela do ukidanja mjesta tužitelja za organizirani kriminal, čime se poništava napredak ostvaren reformama pravosuđa nakon ustavne reforme iz 2022. godine.

Ugrožene temeljne slobode Što se, pak, tiče očuvanja temeljnih sloboda, navodi se da su mirni prosvjednici, studenti, aktivisti i novinari bili izloženi represivnim mjerama, što uključuje prekomjernu uporabu sile, policijsko nasilje, nasumična privođenja i uhićenja, politički progon, zastrašivanje, nezakonit nadzor, rodno uvjetovano internetsko uznemiravanje, zlouporabu osobnih podataka i nezakonita protjerivanja. Zbog toga se traže hitne, nepristrane i transparentne istrage svih navoda. U tekstu se osuđuje i nasilje neformalnih skupina koje djeluju nekažnjeno, napadaju prosvjednike i imaju bliske veze s vladajućom strankom. U tom kontekstu, proširen je i pooštren dio izvješća koji se odnosi na pad nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, što je i bio povod za početak prosvjednog vala. Navodi se da u istrazi nije bilo značajnog napretka te se ukazuje na proturječne izjave dužnosnika, moguću manipulaciju ili nemar u vezi s dokazima te nedopušten utjecaj na tužiteljstvo. Navodi se i da postoje izvješća o korištenju špijunskih softvera protiv aktivista, novinara i organizacija civilnog društva te upotrebi zvučnog topa. Uz to, sumnja se da su pretpristupna sredstva EU korištena za nabavu biometrijskog i forenzičnog softvera od sankcionirane ruske tvrtke. Primijećeni su i pogoršani uvjeti rada za novinare i medije, verbalni napadi političkih dužnosnika, koncentracija vlasništva te nedostatak pluralizma i rastući utjecaj provladinih medija.