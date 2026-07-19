Ukrajina nastavlja s napadima na ruska skladišta nafte: 'Nastavit ćemo...'

Lokalni mediji su prenijeli da su se u Stavropoljskom kraju zapalila tri skladišta nafte. Guverner Stavropolja Vladimir Vladimirov potvrdio je da je na industrijskim objektima izbilo više požara i eksplozija. Rekao je da nema podataka o ozlijeđenima.

Guverner nije imenovao pogođene objekte, no kazao je da je dijelom proglašeno izvanredno stanje. Evakuirane su zgrade, a stanovnici su premješteni na sigurno, rekao je.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij objavio je videozapise na kojima su, kako je kazao, prikazana postrojenja koja gore.

"Nastavit ćemo sa svojom reakcijom na ruske napade na potpuno opravdan i precizan način", rekao je, dodavši kako su ciljani i tankeri ruske tajne flote u Crnome moru.