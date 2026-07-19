proglašeno izvanredno stanje

Ukrajina nastavlja s napadima na ruska skladišta nafte: 'Nastavit ćemo...'

M.Či./Hina

19.07.2026 u 15:32

Eksplozije u Stavropolju
Eksplozije u Stavropolju Izvor: Volodimir Zelenski/X/Screenshot / Autor: Volodimir Zelenski/X/Screenshot
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Ukrajinski napadi dronovima usmjereni na rusku naftnu industriju izazvali su nekoliko velikih požara na jugu zemlje, izvijestile su u nedjelju ruske vlasti

Lokalni mediji su prenijeli da su se u Stavropoljskom kraju zapalila tri skladišta nafte. Guverner Stavropolja Vladimir Vladimirov potvrdio je da je na industrijskim objektima izbilo više požara i eksplozija. Rekao je da nema podataka o ozlijeđenima.

Guverner nije imenovao pogođene objekte, no kazao je da je dijelom proglašeno izvanredno stanje. Evakuirane su zgrade, a stanovnici su premješteni na sigurno, rekao je.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij objavio je videozapise na kojima su, kako je kazao, prikazana postrojenja koja gore.

"Nastavit ćemo sa svojom reakcijom na ruske napade na potpuno opravdan i precizan način", rekao je, dodavši kako su ciljani i tankeri ruske tajne flote u Crnome moru.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
dva ubijena vojnika, jedan nestao

dva ubijena vojnika, jedan nestao

Gotov osvetnički napad SAD-a
2025. godina

2025. godina

Novi podaci otkrivaju: Koliko se ljudi doselilo u Hrvatsku
proljetno zasjedanje

proljetno zasjedanje

Tko je bio najaktivniji u Saboru: Šef oporbe javio se pet puta

najpopularnije

Još vijesti