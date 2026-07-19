Požar izmaknuo kontroli: Kod Madrida izgorjelo 13.000 hektara, na terenu 500 vatrogasaca

Javna televizija RTVE izvijestila je da je vatrena stihija tijekom noći napredovala za dodatnih 14 kilometara, dok više od 500 vatrogasaca i ostalih hitnih službi radi na stvaranju protupožarnih pojaseva i obuzdavanju požara koji je izbio u četvrtak.

Ministrica zaštite okoliša regije Mercedes Gómez rekla je da se požar zasad uspješno drži podalje od naselja.