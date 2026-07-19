Požar izmaknuo kontroli: Kod Madrida izgorjelo 13.000 hektara, na terenu 500 vatrogasaca

Veliki šumski požar sjeveroistočno od Madrida zahvatio je površinu od oko 13.000 hektara i još uvijek nije stavljen pod kontrolu, priopćile su u nedjelju španjolske vlasti
Javna televizija RTVE izvijestila je da je vatrena stihija tijekom noći napredovala za dodatnih 14 kilometara, dok više od 500 vatrogasaca i ostalih hitnih službi radi na stvaranju protupožarnih pojaseva i obuzdavanju požara koji je izbio u četvrtak.
Ministrica zaštite okoliša regije Mercedes Gómez rekla je da se požar zasad uspješno drži podalje od naselja.
Postrojbama na terenu pomaže i 25 kanadera. Gómez je rekla da je 20 općina, u kojima živi oko 800 stanovnika, iz opreza evakuirano.
Rizik od požara visok je u velikom dijelu Španjolske, dok zemlju istodobno pogađaju jaka suša i niska vlažnost zraka.
Od početka godine šumski su požari u Španjolskoj poharali više od 80.000 hektara, ili gotovo dvostruko više od površine izgorjele u istom razdoblju prošle godine, prema Europskom informacijskom sustavu za šumske požare (EFFIS).