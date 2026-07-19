FOTO Snažna pijavica poharala kampove na Lošinju: Dvoje ozlijeđenih prebačeno helikopterom u Rijeku

Kako su objavili vatrogasci iz Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije, pijavica je zahvatila kampove rano jutros, oko 4:30 sati.

Pijavica je prošla kroz kamp i počupala pedesetak borova koji su pali na automobile, kamp-prikolice i šatore.

Dvije osobe su ozlijeđene i helikopterom prebačene u KBC Rijeka, a vatrogasci su cijelo jutro sanirali štetu.

'Iako smo svi priželjkivali miran vikend, priroda je rekla drugačije', napisali su iz Vatrogasne zajednice PGŽ.