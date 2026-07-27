jake morske struje otežavaju

Potraga za nestalim skiperom nastavlja se ujutro: 'Nesretan splet okolnosti'

Bi. S.

27.07.2026 u 20:24

Potraga za skiperom
Potraga za skiperom Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MMPI
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Intenzivna potraga za nestalim skiperom nastavljena je iz mora i zraka, no on još nije pronađen

Dobri vremenski uvjeti olakšavaju potragu, dok je jake morske struje otežavaju jer se područje pretraživanja svakim satom širi. Voditelj sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić rekao je za HRT da su u potragu uključeni i ribari koji se nalaze oko 25 milja zapadno od mjesta nestanka.

'Zamolili smo ih za pojačan oprez i dodatno osmatranje. Na južnoj strani Šolte imamo i određeni broj privatnih brodica, kojima je također upućena poruka hitnosti', rekao je Paušić. Od nestanka su prošla 34 sata, a Paušić je istaknuo da su šanse za pronalazak i preživljavanje svakim satom sve manje.

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'Ne odustajemo, nastavljamo dalje. Sutra ujutro brodice će ponovno biti na području pretrage od ranoga jutra', poručio je.

Austrijski skiper nije bio neiskusan, brod je bio ispravan, ali pošlo je po zlu. Dok je provjeravao konop koji se omotao oko propelera, silina valova bacila ga je u more.

Potraga za skiperom
  • Potraga za skiperom
  • Potraga za skiperom
  • Potraga za skiperom
  • Potraga za skiperom
  • Potraga za skiperom
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Potraga za skiperom Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MMPI

'Vremenski uvjeti su bili takvi da se moglo isploviti. Sve skupa mi ovo izgleda kao nesretan splet okolnosti, nesmotrenost, rekao je pomorski vještak Damir Višić. Putnici s broda pokušali su mu pomoći. Pitanje je jesu li znali kako. More ga je odnijelo. 'Prvo i osnovno kad se nešto slično dogodi, potrebno je baciti potkovu ili pojas iz više razloga. Ona ima konpac pa se može uhvatiti za njega, plutati i vidiš ga. Da je imao pojas, spasio bi se, da je bio vezan konopom ne bi pao u more', dodao je Višić.

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