Potraga za nestalim skiperom nastavlja se ujutro: 'Nesretan splet okolnosti'

Intenzivna potraga za nestalim skiperom nastavljena je iz mora i zraka, no on još nije pronađen

Dobri vremenski uvjeti olakšavaju potragu, dok je jake morske struje otežavaju jer se područje pretraživanja svakim satom širi. Voditelj sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić rekao je za HRT da su u potragu uključeni i ribari koji se nalaze oko 25 milja zapadno od mjesta nestanka. 'Zamolili smo ih za pojačan oprez i dodatno osmatranje. Na južnoj strani Šolte imamo i određeni broj privatnih brodica, kojima je također upućena poruka hitnosti', rekao je Paušić. Od nestanka su prošla 34 sata, a Paušić je istaknuo da su šanse za pronalazak i preživljavanje svakim satom sve manje.

'Ne odustajemo, nastavljamo dalje. Sutra ujutro brodice će ponovno biti na području pretrage od ranoga jutra', poručio je. Austrijski skiper nije bio neiskusan, brod je bio ispravan, ali pošlo je po zlu. Dok je provjeravao konop koji se omotao oko propelera, silina valova bacila ga je u more.

Potraga za skiperom Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MMPI







+7 Potraga za skiperom Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MMPI