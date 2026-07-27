Potraga za nestalim austrijskim skiperom kod Šolte se nastavlja: 'More se smirilo, nećemo odustati'

Potraga za 46-godišnjim austrijskim skiperom koji je u nedjelju ujutro pao s jedrilice u more u akvatoriju Šolte nastavljena je i u ponedjeljak. Iako novih tragova zasad nema, iz Lučke kapetanije poručuju da potraga neće stati
Voditelj Službe sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Split Ivan Paušić rekao je da su jutros vremenski uvjeti znatno povoljniji nego dan ranije.
'Nastavljena je pretraga područja oko otoka Šolte i Drvenika. More se smirilo pa ćemo nastaviti potragu brodicama i dronom. Za sada nemamo novih rezultata, ali nastavljamo dalje', rekao je Paušić za N1. Istaknuo je da je jučerašnja akcija bila iznimno zahtjevna te zahvalio svim službama koje su sudjelovale u potrazi.
'Želim zahvaliti svima koji su sudjelovali. Jučer je potraga trajala gotovo 12 sati. Valovi su bili viši od dva i pol metra i uvjeti na moru bili su izuzetno teški', kazao je.
Govoreći o pokušaju spašavanja nestalog skipera, Paušić je naglasio da su njegovi sunarodnjaci odmah pokušali pomoći.
'Što se prije reagira, mogućnost spašavanja je puno veća. Iskoristio bih priliku da svim nautičarima poručim da prije isplovljavanja prate vremensku prognozu, da ne izlaze na more kada su uvjeti loši, da nose prsluke za spašavanje i da izbjegavaju radnje koje mogu ugroziti život, pogotovo kada za to nema stvarne potrebe', upozorio je.
Na pitanje gdje se nalazi preostalih šest austrijskih državljana koji su bili na jedrilici, Paušić je rekao da su na sigurnom.
'Ostali putnici s broda su na sigurnom. Trenutačno daju iskaze i vidjet ćemo što će se dalje događati', rekao je.
Upitan kolike su šanse da se nestali skiper pronađe, Paušić nije želio nagađati, ali je poručio da potraga neće prestati.
'Prošlo je manje od 24 sata. More je toplo, ljeto je. Negativna okolnost bili su jučerašnji jaki vjetar i vrlo teško stanje mora, ali mi nećemo odustati od potrage. Danas su nam ponovno na raspolaganju i helikopter i zrakoplov, koji su pomagali i jučer', rekao je.
Podsjetimo, nesreća se dogodila u nedjelju oko 9.10 sati na južnoj strani otoka Šolte. Prema dosadašnjim informacijama, 46-godišnji austrijski skiper pao je u more dok je pokušavao provjeriti konop koji se omotao oko propelera jedrilice. Uslijed valova viših od dva i pol metra i snažnog vjetra more ga je vrlo brzo udaljilo od plovila.
Šestorica austrijskih putnika pokušala su mu odmah dobaciti konop kako bi ga izvukli, no nisu uspjeli. Nakon nekoliko minuta izgubili su ga iz vida te pozvali pomoć.
U jučerašnjoj velikoj akciji sudjelovale su brodice Lučke kapetanije, Pomorske policije i Carine, zrakoplov Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus, a kasnije i helikopter. Unatoč višesatnoj potrazi, koja je zbog vrlo nepovoljnih vremenskih uvjeta trajala gotovo 12 sati, nestali skiper još uvijek nije pronađen. Danas se potraga nastavlja na moru i iz zraka.