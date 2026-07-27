Potraga za nestalim austrijskim skiperom kod Šolte se nastavlja: 'More se smirilo, nećemo odustati'

Potraga za 46-godišnjim austrijskim skiperom koji je u nedjelju ujutro pao s jedrilice u more u akvatoriju Šolte nastavljena je i u ponedjeljak. Iako novih tragova zasad nema, iz Lučke kapetanije poručuju da potraga neće stati

Voditelj Službe sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Split Ivan Paušić rekao je da su jutros vremenski uvjeti znatno povoljniji nego dan ranije. 'Nastavljena je pretraga područja oko otoka Šolte i Drvenika. More se smirilo pa ćemo nastaviti potragu brodicama i dronom. Za sada nemamo novih rezultata, ali nastavljamo dalje', rekao je Paušić za N1. Istaknuo je da je jučerašnja akcija bila iznimno zahtjevna te zahvalio svim službama koje su sudjelovale u potrazi.

'Želim zahvaliti svima koji su sudjelovali. Jučer je potraga trajala gotovo 12 sati. Valovi su bili viši od dva i pol metra i uvjeti na moru bili su izuzetno teški', kazao je. Govoreći o pokušaju spašavanja nestalog skipera, Paušić je naglasio da su njegovi sunarodnjaci odmah pokušali pomoći.

Traje potraga za skiperom koji je s katamarana pao u more Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

'Što se prije reagira, mogućnost spašavanja je puno veća. Iskoristio bih priliku da svim nautičarima poručim da prije isplovljavanja prate vremensku prognozu, da ne izlaze na more kada su uvjeti loši, da nose prsluke za spašavanje i da izbjegavaju radnje koje mogu ugroziti život, pogotovo kada za to nema stvarne potrebe', upozorio je. Na pitanje gdje se nalazi preostalih šest austrijskih državljana koji su bili na jedrilici, Paušić je rekao da su na sigurnom.