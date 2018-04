'Posvajanje se ograničava bez znanstvenog temelja, ali to nije jedini problem u sustavu'

Članica odbora Udruge za potporu posvajanju Adopta Diana Topčić-Rosenberg za tportal je komentirala medijske navode o odredbama novog Obiteljskog zakona kojim bi se otežalo posvajanje djece izvanbračnim parovima, manjku znanstvene utemeljenosti takve odluke te činjenici kako brojna djeca uopće ne znaju što posvajanje znači i žele li to uopće

Članica upravnog odbora Adopte Diana Topčić-Rosenberg komentirala je važnost jasnijeg definiranja te široke i nejasne odredbe, ali i utvrdila kako se trenutno ne ide u smjeru omogućavanja bržeg i ranijeg posvajanja djece, već se pojedinim kategorijama ljudi to ograničava bez znanstvenog pokrića.

'Ne znamo ni za jedno provedeno istraživanje koje bi usporedilo kompetencije potencijalnih posvojitelja koji su u braku u odnosu na one u izvanbračnim zajednicama da budu dobri roditelji posvojenoj djeci', pojasnila je, dodajući kako 'Zakon ne bi u startu smio diskriminirati određene grupe ljudi i navoditi da je to isključivo mogućnost za osobe u bračnoj zajednici, a za sve ostale u iznimnim slučajevima, ako je to iz opravdanih razloga za svako dijete'.

Omogućavanje posvojiteljima da budu duže na roditeljskom dopustu, jednokratna potpora, zaštita djece kroz izmjenu OIB-a, provođenje protokola o postupanju u procesima posvojenja te ažuriranje profila djece koji se trebaju objavljivati na stranicama Ministarstva neki su od koraka koji bi pridonijeli efikasnijem funkcioniranju sustava, međutim nije bilo odaziva na prijedloge koje su uputili Ministarstvu.

Unatoč velikom interesu ljudi, zbog spore procedure procesa posvajanja djeca koja su u sustavu državne skrbi odrastaju i dolaze u dob kada teže pronalaze roditelje.