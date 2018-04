Plenković komentirao Agrokor i Obiteljski zakon pa otkrio što mora napraviti Davor Ivo Stier

Premijer Andrej Plenković nazočio je u subotu Izbornom sabor Zajednice poduzetnika i obrtnika Hrvatske demokratske zajednice u Zagrebu nakon kojeg je komentirao niz gorućih pitanja u zemlji

'Prije svega, želim izraziti jedan optimizam nakon zadnjih vijesti i zahvaliti potpredsjednici Dalić i izvanrednoj upravi koji su svojim angažmanom omogućili da dolazimo do kraja jednog zahtjevnog procesa. Mislim da je sada, otprilike godinu dana nakon uvođenja izvanredne uprave, jedan pozitivan trenutak i daje mi jedan optimizam za naslutiti da ćemo do 10. srpnja okončati cijeli proces na najbolji mogući način. To je važna poruka da je potez Vlade prošle godine spriječio gospodarske, financije negativne posljedice. U zamršenoj smo situaciji u kojoj su financijski vjerovnici ti koji su zatečeni, oni su dali novac komapniji u vremenu prije 10. travnja i logično da buduća struktura reflektira one koji su u toj poziciji', kaže Plenković.

'Ja mislim da je to nedopustivo. To nije točno. Nije mi jasno ako je aludirao na bilo koga u stranci... Mora se do kraja očitovati. Mislim da smo s postupkom ratifikacije ove Konvencije, ušli u bit, želimo jaču zaštitu žena od nasilja, a ideološka pitanja smo adresirali Interpretativnom izjavom. Radi se o ispinjavanju predizbornog obećanja iz kampanje, nema promjene smjera. To je jedna vrsta demagogije i dezinformacije koja još nije viđena. Kako to da naši kolege iz sestrinskih stranaka konsenzusom uspijevaju donijeti ovakve dokumente, pa i HDZ BiH', oštro će Plenković.

Ministrica Nada Murganić u petak je priopćila je da njoj i Ministarstvu verzija Nacrta prijedloga Obiteljskog zakona koju je jučer objavio Jutarnji list 'nije poznata' te da je dobar dio objavljenih informacija netočan. U subotu je pak profesorica Dubravka Hrabar, voditeljica radne skupine koja je priređivala prijedlog zakona, potvrdila da to jest nacrt koji je poslan ministrici.

'Ono što je važno jest da izašli dokumenti, slikice raznih dokumenata radnih verzija.... Meni kao premijeru je važno da ovakav zakon zahtijeva, nevezano od radne skupine, jedan temeljit razgovor članova u Vladi i parlamentarnoj većini. Nismo još došli u tu fazu. Kada to završimo tek tada će verzija iza koje stane vlada biti pravi prijedlog. Uz poštovanje struci, odluke donosi onaj koji ima mandat', rekao je Plenković.