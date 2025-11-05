Vukovar je spreman za posljednji ispraćaj Jean-Michel Nicoliera: Gradonačelnik ima poruku

Tisuće ljudi očekuje se na ispraćaju. Grad već upozorava na gužve: „Oni koji dolaze iz udaljenih mjesta neka krenu ranije… dio prometnica sigurno će biti pod posebnim regulacijama“, poručio je gradonačelnik Marijan Pavliček, prenosi HRT.

Organiziran je i besplatan vlak za sve koji žele Nicolieru odati počast. Dolazak je najavio i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, rekavši: „Sutra u 13 sati sam na sahrani, naravno ići ću na sahranu.“

U isto vrijeme grad se priprema za obilježavanje Dana sjećanja, a ove godine Kolonu sjećanja predvodit će vukovarske braniteljice.