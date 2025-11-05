VUKOVARSKI HEROJ

Vukovar je spreman za posljednji ispraćaj Jean-Michel Nicoliera: Gradonačelnik ima poruku

M.Č.

05.11.2025 u 19:50

Marijan Pavliček
Marijan Pavliček Izvor: Screenshot / Autor: HRT
Sutra će na Memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata u Vukovaru biti položeno tijelo Jean-Michel Nicoliera, Francuza koji je u ratu stao uz hrvatske branitelje i poginuo za obranu grada. Njegova majka, Lyliane Fournier, izrazila je želju da oproštaj bude tih i dostojanstven Danas ju je uoči sprovoda primio i premijer Andrej Plenković

Tisuće ljudi očekuje se na ispraćaju. Grad već upozorava na gužve: „Oni koji dolaze iz udaljenih mjesta neka krenu ranije… dio prometnica sigurno će biti pod posebnim regulacijama“, poručio je gradonačelnik Marijan Pavliček, prenosi HRT.

Organiziran je i besplatan vlak za sve koji žele Nicolieru odati počast. Dolazak je najavio i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, rekavši: „Sutra u 13 sati sam na sahrani, naravno ići ću na sahranu.“

U isto vrijeme grad se priprema za obilježavanje Dana sjećanja, a ove godine Kolonu sjećanja predvodit će vukovarske braniteljice.

„Smatramo da je vrijeme i njima ukazati tu čast… neke će moći svega nekoliko stotina metara, ali bit će nam čast da nas one predvode“, rekao je Pavliček. Među njima će biti i medicinska sestra iz vukovarske bolnice iz 1991., Marija Meden: „Drago mi je, ponosna sam… Ne shvaćaju neki ozbiljno to što smo radili i kako nam je bilo u to vrijeme.“

