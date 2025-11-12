Popularna namirnica koja se najčešće patvori: Svaka četvrta tegla je neispravna

Osim s vremenskim neprilikama, bore se i s lažnim medom . Poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata ove je godine provela ciljanu akciju kontrole, piše Dnevnik.hr .

Iza domaćih pčelara je dobra medna godina, ali svake se godine suočavaju s različitim izazovima u proizvodnji tekućeg zlata.

Uzeto je pedeset uzoraka - od velikih trgovačkih lanaca do prodaje uz cestu i samih pčelara. Od 47 analiziranih uzoraka meda 33 su bila u skladu s propisima, dok je 14 bilo neispravno - četiri zbog kvalitete, a deset zbog dodanih šećera.

Pčelarima cijenu ruši i uvozni med. Podaci pokazuju da najviše uvozimo iz Njemačke - više od milijun kilograma, dok je drugo tržište Ukrajina s oko 540 tisuća kilograma.

'Malo smo ogorčeni na sve to. Mi stalno govorimo o našoj nacionalnoj teglici koja je prepoznatljiva i s oznakom 'Med hrvatskih pčelinjaka', kaže pčelar Drago Plaščar.

U kolovozu je donesen novi Pravilnik o medu. Propisuje jasnije zahtjeve kvalitete i označavanja kako bi potrošači točno znali što kupuju, a domaći pčelari bili bolje zaštićeni. Ipak, i dalje traže snažniju zaštitu.

'Očekujemo od naše Vlade, od Ministarstva poljoprivrede, pa čak i od Ministarstva turizma da naprave reda na tržištu. Jer se enormna količina patvorenog meda prodaje tijekom sezone i otima se naš dio kolača', kazao je Dražen Kocet, predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza.

Iz Državnog inspektorata poručuju kako protiv odgovornih slijede kazneni postupci i kazne prema Zakonu o poljoprivredi.