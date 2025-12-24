zapeli na cesti

Pogledajte snježnu idilu na Sljemenu: Prizori kao iz bajke nekima nisu ostali u dobrom pamćenju

M. Šu.

24.12.2025 u 19:47

Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Nekoliko centimatara snijega zabijelilo je i Medvednicu, a mnogi građani pohitali su na Sljeme kako bi uživali u zimskim radostima

Dok je Zagreb gotovo cijeli dan 'prala' kiša, na Zagrepčanima najbližoj planini Medvednici sve je bilo puno snijega.

Snježna idila na Sljemenu Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL

Snježnu idilu na Sljemenu zabilježili su i fotoreporteri, no za neke građane odlazak na uživanje u zimskim radostima nije dobro prošao.

Snijeg na Sljemenu Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL

Naime, mnogi su na Sljeme otišli neopremljeni, s ljetnim gumama, što je zabilježilo i Radio Sljeme.Zbog toga su mnoga vozila zapinjala u snijegu, blokirala promet i onemogućavala prolaz drugima.

Drugi su se pak žalili da zimska služba nije očistila Sljemensku cestu, zbog čega je promet bio gotovo nemoguć.

