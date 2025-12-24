Pogledajte snježnu idilu na Sljemenu: Prizori kao iz bajke nekima nisu ostali u dobrom pamćenju

Nekoliko centimatara snijega zabijelilo je i Medvednicu, a mnogi građani pohitali su na Sljeme kako bi uživali u zimskim radostima
Dok je Zagreb gotovo cijeli dan 'prala' kiša, na Zagrepčanima najbližoj planini Medvednici sve je bilo puno snijega.
Snježnu idilu na Sljemenu zabilježili su i fotoreporteri, no za neke građane odlazak na uživanje u zimskim radostima nije dobro prošao.
Naime, mnogi su na Sljeme otišli neopremljeni, s ljetnim gumama, što je zabilježilo i Radio Sljeme.Zbog toga su mnoga vozila zapinjala u snijegu, blokirala promet i onemogućavala prolaz drugima.
Drugi su se pak žalili da zimska služba nije očistila Sljemensku cestu, zbog čega je promet bio gotovo nemoguć.