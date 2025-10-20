EU MED 9

Golob: 'Pomoglo bi i da naši ljudi budu u Gazi, posebno novinari'. Plenković odgovorio

Bi. S. / Hina

20.10.2025 u 19:20

EU MED 9
EU MED 9 Izvor: EPA / Autor: ANTONIO BAT
Bionic
Reading

Devet zemalja Europske unije (EU) na Sredozemlju pozvalo je u ponedjeljak na otvaranje prijelaza za humanitarnu pomoć u Gazi i na mjere za očuvanje primirja, istaknuvši i važnost ulaska novinara u Pojas Gaze

Skupina je pozvala na 'trenutno puštanje sve humanitarne pomoći za Gazu', rekao je slovenski premijer Robert Golob na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka u Portorožu.

Golob je u tom slovenskom gradu bio domaćin sastanka na vrhu formata EU MED 9 na koji je stigao i Abdulah II., kralj Jordana 's kojim EU želi igrati snažniju ulogu na Bliskom istoku'.

Sažimajući razgovore koje su čelnici devet mediteranskih članica EU-a održali u slovenskom turističkom odredištu, Golob je rekao da svi pozdravljaju primirje u Pojasu Gaze i mirovni plan iz Šarm el-Šeika, no da se oni moraju ispuniti 'u svim fazama, ne samo u prvoj'.

EU MED 9 zagovara 'trenutni pristup humanitarnoj pomoći” Gazi i brzo definiranje mandata mirovnih snaga 'koje bi osigurale da se dogovor u potpunosti poštuje', rekao je slovenski premijer.

'Nema apsolutno nikakvog opravdanja da itko blokira humanitarnu pomoć i u potpunosti očekujemo da će izraelska vlada otvoriti prijelaz Rafah, kao i druge granične točke, kako bi humanitarna pomoć mogla stići u Gazu', naglasio je slovenski premijer.

Najbolji način da se osigura poštivanje mirovnog sporazuma u Pojasu Gaze je povratak novinara u tu palestinsku enklavu, rekao je Golob.

On je kazao da bi pomoglo 'i da naši ljudi budu u Gazi – posebno novinari'. 'To bi bio najbolji način da se osigura da sve strane poštuju sporazum', rekao je.

Slovenija je u rujnu zabranila izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu ulazak u zemlju zbog naloga za uhićenje koje je protiv njega izdao Međunarodni kazneni sud (ICC) za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Priznala je Državu Palestinu 2024. godine.

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Borut Zivulovic/F.A. BOBO

'Nevjerojatna javna pogubljenja'

Hrvatski premijer Andrej Plenković u izjavi novinarima također je naglasio važnost osiguranja mandata Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda za međunarodne stabilizacijske snage, kao i uspostave sigurnosti u palestinskoj enklavi koja bi omogućila povratak predstavnika medija.

'Svako dovođenje u rizik bilo kojeg novinara mislim da bi bilo jako, jako loše', rekao je premijer, spomenuvši 'nevjerojatna javna pogubljenja' viđena proteklih dana u Pojasu Gaze.

Plenković je naglasio da u održavanju mira u Gazi 'itekako nužna' biti podrška europskih i arapskih zemalja, velikih sila te zaljevskih država.

tportal
