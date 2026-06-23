Poljoprivrednici traže sastanak s ministrom: 'Hrvatski seljak je ostao tamo gdje je bio prije 30 godina'

Predsjednik Sindikata Duško Pavlik zatražio je stoga sastanak s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva kako bi se riješio taj, ali i ostali problemi koji tište hrvatskog poljoprivrednika.

Po njegovim riječima, minimalna otkupna cijena žitarica trebala bi biti 220-250 eura po toni, pri kojoj bi proizvođači bili "na nuli".

"Tražimo od ministarstva sastanak u roku od osam dana , kojem će nazočni biti ljudi iz Hrvatske poljoprivredne komore, Agronomske komore, sindikata, da vidimo što možemo učiniti kako bi nam svima bilo bolje", kazao je Pavlik, dodajući kako će nezadovoljni seljaci u protivnom započeti prosvjede uz blokadu graničnih prijelaza, obilaznica i ostalih prometnica.

"Hrvatski seljak je ostao tamo gdje je prije 30 godina. Poslije Domoviskog rata nema pomaka. Očekujemo da ministarstvo radi svoj posao, ali oni očito to ne rade. U četvrtak imamo sastanak sa Udrugom proizvođača i otkupljivača, pa ćemo vidjeti šta će biti", kazao je.

Ako smo u Europi, zašto nije europska cijena žitarica?

Na pitanje novinara je li razočaran s potpredsjednikom Vlade i ministrom poljoprivrede Davidom Vlajčićem koji je iz Domovinskog pokreta i koji je prije 2,5 godine za vrijeme seljačkih prosvjeda, kada je Domovinski pokret bio u oporbi, pružao potporu prosvjednicima, Pavlik je odgovorio potvrdno rekavši kako već godinu dana pokušava da ih prime u ministarstvu, ali bezuspješno.

"Razočarani smo jako jer ne rade svoj posao. Pogađa nas tim više što je riječ o čovjeku iz ovog kraja. Mi smo mislili, kad smo čuli da će ministar biti iz Slavonije, da je to to, nema dalje, ali smo se očito prevarili", rekao je.

Zapitao je ako smo u Europi, zašto nije onda i europska cijena žitarica. "Zašto, ako ide po Pariškoj burzi, zašto nije kao tamo 250 eura? Znači, mi izgleda nismo u Europi", ustvrdio je.

Kazao je i kako hrvatski građani i ne znaju što jedu. "Mi proizvedamo kvalitetnu pšenicu koju izvozimo, a jedemo ozračenu pšenicu iz Ukrajine", ustvrdio je Pavlik, uz kojega je konferenciji za novinare nazočlo još desetak pokjoprivrednika koji su se dovezli traktorima i kombajnima.