Pogledajte kako se Donald Trump narugao sedam milijuna ljudi

U odgovoru na nacionalne prosvjede 'Nema kraljeva' protiv politike američkog predsjednika održane u subotu, Donald Trump objavio je u nedjelju videozapise generirane umjetnom inteligencijom koji ga prikazuju kao kralja

U jednom videu, koji je Trump podijelio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, prikazan je kao pilot borbenog zrakoplova s ​​oznakom "kralj Trump". U videu zrakoplov ispušta tvar koja nalikuje izmetu na prosvjednike u gradu koji izgleda kao New York.

U drugom videu generiranom umjetnom inteligencijom, koji je prethodno objavio potpredsjednik JD Vance na platformi Bluesky, prikazan je Trump kako se ukrašava kraljevskim obilježjima - krunom, odorom i mačem, dok političari poput demokratkinje Nancy Pelosi kleče pred njim.

Trumpove objave bile su očiti odgovor na slogan "Nema kraljeva" na prosvjedima na kojima su se u subotu okupili milijuni ljudi. Prosvjednici su izrazili svoje nezadovoljstvo predsjednikovim stilom vođenja.

Organizatori su rekli da je gotovo sedam milijuna ljudi sudjelovalo u prosvjedima u više od 2700 gradova i mjesta u Sjedinjenim Državama.

