VIDEO Nevjerojatni prizori s masovnih prosvjeda protiv Trumpa

U subotu se na više od 2600 lokacija diljem SAD-a održavaju prosvjedi pod nazivom 'Nema kraljeva', što predstavlja masovnu mobilizaciju protiv politika predsjednika Donalda Trumpa o imigraciji, obrazovanju i sigurnosti, za koje organizatori tvrde da guraju zemlju prema autokraciji

Prosvjedi, veliki i mali, u gradovima, predgrađima i gradićima diljem SAD-a, uslijedili su nakon masovnih prosvjeda u lipnju te zrcale frustraciju oponenata Trumpove agende koju je počeo provoditi dosad neviđenom brzinom otkad je preuzeo dužnost u siječnju. Prosvjednici bi mogli biti meta nadzora savezne vlade nizom tehnologija koje bi mogle uključivati ​​prepoznavanje lica i hakiranje telefona, rekli su aktivisti za građanske slobode.

Holy shit, look at this crowd from the Boston No Kings protest. Samuel Adams would be damn proud. pic.twitter.com/Efl1i8RExB — Mike Nellis (@MikeNellis) October 18, 2025

Subotnji prosvjedi započeli su izvan SAD-a, s nekoliko stotina prosvjednika koji su se okupili ispred američkog veleposlanstva u Londonu, a stotinjak njih održalo je prosvjede u Madridu i Barceloni.

Mnoštvo je izašlo i na ulice velikih američkih gradova. Prosvjedima su se pridružili stanovnici Washingtona, New Yorka, Chicaga, Los Angelesa, Bostona, Atlante, Denvera, San Diega i drugih gradova. Društvene mreže prepune su snimki koje prikazuju golemo okupljeno mnoštvo u većim gradovima.

Otkako je Trump preuzeo dužnost prije 10 mjeseci, njegova vlada pojačala je protuimigracijske mjere, poduzela mjere za smanjenje broja zaposlenih u saveznoj vladi i uvela rezove u financiranju elitnih sveučilišta zbog neslaganja po pitanjima kao što su propalestinski prosvjedi protiv izraelskog rata u Gazi, raznolikost na kampusima i transrodne politike. Stanovnici u nekim većim gradovima svjedočili su predsjednikovom slanju vojnika Nacionalne garde, uz tvrdnju da garda štiti imigracijske agente i pomaže boriti se protiv zločina.