VIDEO Nevjerojatni prizori s masovnih prosvjeda protiv Trumpa

U subotu se na više od 2600 lokacija diljem SAD-a održavaju prosvjedi pod nazivom 'Nema kraljeva', što predstavlja masovnu mobilizaciju protiv politika predsjednika Donalda Trumpa o imigraciji, obrazovanju i sigurnosti, za koje organizatori tvrde da guraju zemlju prema autokraciji
Prosvjedi, veliki i mali, u gradovima, predgrađima i gradićima diljem SAD-a, uslijedili su nakon masovnih prosvjeda u lipnju te zrcale frustraciju oponenata Trumpove agende koju je počeo provoditi dosad neviđenom brzinom otkad je preuzeo dužnost u siječnju.
Prosvjednici bi mogli biti meta nadzora savezne vlade nizom tehnologija koje bi mogle uključivati prepoznavanje lica i hakiranje telefona, rekli su aktivisti za građanske slobode.
Subotnji prosvjedi započeli su izvan SAD-a, s nekoliko stotina prosvjednika koji su se okupili ispred američkog veleposlanstva u Londonu, a stotinjak njih održalo je prosvjede u Madridu i Barceloni.
Mnoštvo je izašlo i na ulice velikih američkih gradova. Prosvjedima su se pridružili stanovnici Washingtona, New Yorka, Chicaga, Los Angelesa, Bostona, Atlante, Denvera, San Diega i drugih gradova. Društvene mreže prepune su snimki koje prikazuju golemo okupljeno mnoštvo u većim gradovima.
Otkako je Trump preuzeo dužnost prije 10 mjeseci, njegova vlada pojačala je protuimigracijske mjere, poduzela mjere za smanjenje broja zaposlenih u saveznoj vladi i uvela rezove u financiranju elitnih sveučilišta zbog neslaganja po pitanjima kao što su propalestinski prosvjedi protiv izraelskog rata u Gazi, raznolikost na kampusima i transrodne politike.
Stanovnici u nekim većim gradovima svjedočili su predsjednikovom slanju vojnika Nacionalne garde, uz tvrdnju da garda štiti imigracijske agente i pomaže boriti se protiv zločina.
"Ne postoji ništa više američki nego reći 'mi nemamo kraljeve', kao i iskoristiti naše pravo da mirno prosvjedujemo", rekla je Leah Greenberg, suosnivačica progresivne organizacije Indivisible, koja je glavni organizator prosvjeda 'Nema kraljeva'.
Trump je vrlo malo komentirao najavljene subotnje prosvjede. No u intervjuu za Fox Business koji je emitiran u petak, rekao je da ga "nazivaju kraljem - ja nisam kralj".
Više od 300 lokalnih skupina pomoglo je organizirati subotnje prosvjede, rekla je Greenberg. Američka unija za građanske slobode rekla je da je omogućila pravnu obuku tisućama ljudi koji će djelovati kao maršali na raznim prosvjedima, a ovi ljudi su također obučeni za deeskalaciju.
Reklame i informacije o prosvjedima 'Nema kraljeva' preplavile su društvene mreže kako bi bio što veći odaziv.
Dana Fisher, profesorica na Američkom sveučilištu u Washingtonu i autorica nekoliko knjiga o američkom aktivizmu, predvidjela je da bi u subotu mogao biti najveći odaziv na prosvjede u modernoj povijesti SAD-a. Očekuje da će sudjelovati preko tri milijuna ljudi, na temelju registracija i sudjelovanja u događajima u lipnju.