Tri američka F-15 pala u sekundi: Što je pošlo po zlu?

Bivši pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Ivan Selak komentirao je za N1 moguće razloge rušenja triju američkih borbenih zrakoplova F-15E Strike Eagle u Kuvajtu, koje je američka vojska opisala kao 'očigledan incident prijateljske vatre'

Prema priopćenju američke strane, kuvajtska protuzračna obrana greškom je oborila zrakoplove. Selak smatra da je takav scenarij vjerojatan, ali upozorava da je pogreška mogla nastati i na strani pilota. 'Najgora stvar koja se u ratu može dogoditi pilotu i onome tko radi na protuzračnoj obrani je prijateljska vatra. Nema goreg nego da pobijete svoje ljude i srušite vlastiti avion', rekao je Selak u emisiji Novi dan na N1.

Ističe da je najmanje vjerojatno da su zrakoplove oborile iranske snage. Riječ je, kaže, o jednom od najsuvremenijih borbenih aviona, koji se koristi za lovačku zaštitu i napade duboko u neprijateljskom teritoriju. Problemi u koordinaciji i zagušen zračni prostor Selak objašnjava da se pri takvim operacijama precizno određuju koridori ulaska i izlaska iz zone djelovanja te da protuzračna obrana mora biti obaviještena o povratku zrakoplova. Posebno su, naglašava, važni koridori izlaska jer tada PZO mora prekinuti djelovanje.

Another angle of this morning’s crash of an apparent shot down F-15 by “friendly fire” over Kuwait. pic.twitter.com/HCTXwW9vlq — OSINTdefender (@sentdefender) March 2, 2026