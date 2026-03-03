Trump: Prekidamo svu trgovinu sa Španjolskom

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je potpunim prekidom trgovinskih odnosa sa Španjolskom nakon što je Madrid odbio dopustiti korištenje dviju zajedničkih vojnih baza na jugu zemlje za američke napade na Iran
Govoreći tijekom susreta s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, Trump je poručio da je Španjolska bila ‘užasna’ te da je ministru financija Scottu Bessentu naložio da ‘prekine sve poslove’ s tom zemljom.
‘Prekinut ćemo svu trgovinu sa Španjolskom. Ne želimo imati ništa sa Španjolskom’, izjavio je Trump, prenosi Guardian.
Madrid: Nema razloga za posljedice
Trumpova prijetnja stigla je samo nekoliko sati nakon što je španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares umanjio mogućnost bilo kakvih odmazdi.
Albares je naglasio da su baze u Roti i Morónu suverene španjolske baze koje djeluju u okviru bilateralnog sporazuma sa SAD-om te da se mogu koristiti isključivo u skladu s tim pravnim okvirom.
‘U tome nema ništa čudno ni iznenađujuće i ne očekujemo nikakve posljedice’, poručio je nakon sjednice vlade, dodajući da Washington uopće nije zatražio korištenje tih baza za napade na Iran.
‘Nisam imao nijedan razgovor s američkim predstavnicima niti sam zaprimio ikakav zahtjev u vezi s tim’, rekao je.
Spor i oko obrambene potrošnje
Trump je ujedno ponovno kritizirao Španjolsku jer odbija prihvatiti prijedlog unutar NATO-a prema kojem bi države članice trebale izdvajati pet posto BDP-a za obranu.
‘Svi su bili oduševljeni – Njemačka, svi – a Španjolska nije’, kazao je, dodajući da bi SAD, ako žele, mogli koristiti baze bez obzira na protivljenje.
‘Mogli bismo jednostavno doletjeti i koristiti ih. Nitko nam neće reći da ih ne možemo koristiti. Ali ne moramo. Bili su neprijateljski raspoloženi’, ustvrdio je.
Španjolska: Spremni smo na sve scenarije
Iz španjolske vlade odgovorili su kako je Španjolska ključna članica NATO-a koja ispunjava svoje obveze i značajno pridonosi obrani europskog teritorija.
Naglasili su i da je riječ o snažnoj izvoznici unutar Europske unije te pouzdanom trgovinskom partneru za 195 zemalja, uključujući Sjedinjene Države, s kojima održava dugogodišnje i obostrano korisne trgovinske odnose.
Poručili su da bi eventualno preispitivanje odnosa od strane Washingtona moralo biti u skladu s međunarodnim pravom i bilateralnim sporazumima između EU-a i SAD-a.
‘Naša zemlja ima potrebne resurse za ublažavanje mogućih posljedica, za potporu sektorima koji bi mogli biti pogođeni i za diverzifikaciju opskrbnih lanaca’, naveli su, ističući da će španjolska vlada i dalje raditi na slobodnoj trgovini i gospodarskoj suradnji utemeljenoj na međusobnom poštovanju.