Trump: Prekidamo svu trgovinu sa Španjolskom

Trumpova prijetnja stigla je samo nekoliko sati nakon što je španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares umanjio mogućnost bilo kakvih odmazdi .

‘ Prekinut ćemo svu trgovinu sa Španjolskom . Ne želimo imati ništa sa Španjolskom’, izjavio je Trump , prenosi Guardian .

Govoreći tijekom susreta s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom , Trump je poručio da je Španjolska bila ‘užasna’ te da je ministru financija Scottu Bessentu naložio da ‘prekine sve poslove’ s tom zemljom.

Albares je naglasio da su baze u Roti i Morónu suverene španjolske baze koje djeluju u okviru bilateralnog sporazuma sa SAD-om te da se mogu koristiti isključivo u skladu s tim pravnim okvirom.

‘U tome nema ništa čudno ni iznenađujuće i ne očekujemo nikakve posljedice’, poručio je nakon sjednice vlade, dodajući da Washington uopće nije zatražio korištenje tih baza za napade na Iran.

‘Nisam imao nijedan razgovor s američkim predstavnicima niti sam zaprimio ikakav zahtjev u vezi s tim’, rekao je.

Spor i oko obrambene potrošnje

Trump je ujedno ponovno kritizirao Španjolsku jer odbija prihvatiti prijedlog unutar NATO-a prema kojem bi države članice trebale izdvajati pet posto BDP-a za obranu.

‘Svi su bili oduševljeni – Njemačka, svi – a Španjolska nije’, kazao je, dodajući da bi SAD, ako žele, mogli koristiti baze bez obzira na protivljenje.

‘Mogli bismo jednostavno doletjeti i koristiti ih. Nitko nam neće reći da ih ne možemo koristiti. Ali ne moramo. Bili su neprijateljski raspoloženi’, ustvrdio je.

Španjolska: Spremni smo na sve scenarije

Iz španjolske vlade odgovorili su kako je Španjolska ključna članica NATO-a koja ispunjava svoje obveze i značajno pridonosi obrani europskog teritorija.

Naglasili su i da je riječ o snažnoj izvoznici unutar Europske unije te pouzdanom trgovinskom partneru za 195 zemalja, uključujući Sjedinjene Države, s kojima održava dugogodišnje i obostrano korisne trgovinske odnose.

Poručili su da bi eventualno preispitivanje odnosa od strane Washingtona moralo biti u skladu s međunarodnim pravom i bilateralnim sporazumima između EU-a i SAD-a.

‘Naša zemlja ima potrebne resurse za ublažavanje mogućih posljedica, za potporu sektorima koji bi mogli biti pogođeni i za diverzifikaciju opskrbnih lanaca’, naveli su, ističući da će španjolska vlada i dalje raditi na slobodnoj trgovini i gospodarskoj suradnji utemeljenoj na međusobnom poštovanju.