Sedam milijuna ljudi protiv Trumpa: 'Ovo nije Amerika, ovo je fašizam'

Sedam milijuna ljudi po tvrdnjama organizatora okupilo se u subotu u SAD-u na više od 2700 mirnih skupova protiv politike američkog predsjednika Donalda Trumpa

Od New Yorka do San Francisca, preko Chicaga, New Orleansa i malih gradova u središnjem dijelu Sjedinjenih Država, otprilike sedam milijuna ljudi sudjelovalo je na više od 2700 skupova, tvrde organizatori Koalicija ujedinjena pod sloganom "No Kings" (Nema kraljeva) već je organizirala dobro posjećene prosvjede na rođendan Donalda Trumpa sredinom lipnja na kojma je otprilike bilo pet milijuna prosvjednika, po organizatorima. Ove brojke nemoguće je provjeriti jer američke vlasti ne objavljuju procjenu na nacionalnoj razini. Unatoč tome, subotnja okupljanja bila su najveći prosvjedni pokret u zemlji od povratka republikanaca na vlast.

Today, 7 million Americans took to the streets across 2,700 locations to protest against Trump.



This has become the largest protest ever in U.S. history.



America refuses to stay silent. pic.twitter.com/PK10CWInY7 — IndiaWarMonitor (@IndiaWarMonitor) October 19, 2025

Autoritarno preuzimanje vlasti U velikim demonstracijama ili desecima manjih uz ceste, Amerikanci svih dobnih skupina okupili su se u festivalskoj atmosferi kako bi osudili ono što nazivaju "autoritarnim preuzimanjem vlasti" Donalda Trumpa i njegovih suradnika. "Oni uništavaju demokraciju“, osudio je Isaac Harder, srednjoškolac kojeg je AFP intervjuirao u glavnom gradu Washingtonu. "Ovo nije Amerika, ovo je fašizam“. >>> Pobuna od Aljaske do Floride: Očekuje se najveći odaziv ikad, krivac je samo jedan <<< U New Yorku je prosvjedovalo 100.000 ljudi, a u Teksasu i na Floridi, konzervativnim uporištima, također su održane demonstracije, posebno u Houstonu i u blizini rezidencije Mar-a-Lago gdje Donald Trump provodi vikend. "Kako se ovo moglo dogoditi?" rekla je za AFP Jennifer Bryant, odvjetnica iz Houstona. "Stvari se odvijaju tako brzo; uništavaju naše institucije, otpuštaju državne službenike i oduzimaju javna sredstva."

Prosvjedi protiv Trumpa diljem SAD-a Izvor: EPA / Autor: ANGELINA KATSANIS







