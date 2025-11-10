Zelenski se oglasio o korupcijskoj aferi koja potresa Ukrajinu, evo što je poručio

"Svatko tko je sudjelovao u shemi mora dobiti jasan pravni odgovor. Moraju postojati kaznene presude", rekao je Zelenski komentirajući istragu o korupciji u ukrajinskom energetskom sektoru.

Energoatom trenutno osigurava Ukrajini najveći udio u proizvodnji električne energije. "Transparentnost unutar tvrtke je prioritet, kao što je to u energetskom sektoru i svakoj industriji", dodao je Zelenski.

Ukrajinski antikorupcijski ured u ponedjeljak je izjavio da istražuje energetski sektor zemlje, tvrdeći da je u državnu nuklearnu elektranu uključen sustav podmićivanja vrijedan 100 milijuna dolara.