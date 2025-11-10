energetski sektor

Zelenski se oglasio o korupcijskoj aferi koja potresa Ukrajinu, evo što je poručio

I.V./Hina

10.11.2025 u 22:42

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: Leszek Szymanski
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da će svi koji su uključeni u korupcijsku aferu snositi odgovornost te je obećao da će državni operator nuklearnih elektrana biti oslobođen korupcije

"Svatko tko je sudjelovao u shemi mora dobiti jasan pravni odgovor. Moraju postojati kaznene presude", rekao je Zelenski komentirajući istragu o korupciji u ukrajinskom energetskom sektoru.

Energoatom trenutno osigurava Ukrajini najveći udio u proizvodnji električne energije. "Transparentnost unutar tvrtke je prioritet, kao što je to u energetskom sektoru i svakoj industriji", dodao je Zelenski.

Ukrajinski antikorupcijski ured u ponedjeljak je izjavio da istražuje energetski sektor zemlje, tvrdeći da je u državnu nuklearnu elektranu uključen sustav podmićivanja vrijedan 100 milijuna dolara.

Državna agencija, koja djeluje neovisno o ukrajinskoj vladi, najavila je istragu dok se Ukrajina priprema za zimu, a njezin energetski sektor često je pod napadima Rusije i suočava se s redovitim prekidima električne energije.

U izjavi objavljenoj na društvenim mrežama tvrdi se da iza sheme stoji "visokopozicionirana kriminalna organizacija" koju vodi poslovni čovjek, a uključuje bivšeg savjetnika ministra energetike, šefa sigurnosti operatera nuklearne energije Energoatoma i četiri radnika.

Energoatom trenutno upravlja s tri nuklearne elektrane koje opskrbljuju Ukrajinu s više od polovice njezine električne energije.

