Trump: 'Napadač je bolestan i vrlo problematičan čovjek koji mrzi kršćane'

Američki predsjednik u prvom intervjuu nakon incidenta komentirao napad, sigurnost i dolazak kralja Charlesa III.

Američki predsjednik Donald Trump u prvom je intervjuu nakon pucnjave na večeri Udruge dopisnika Bijele kuće poručio da su on i prva dama dobro, unatoč, kako je rekao, 'vrlo tužnoj večeri u mnogo pogleda'. Govoreći za Fox News, Trump je istaknuo da je riječ o događaju na kojem su se 'ljudi ipak okupili', ali i o incidentu koji je ponovno otvorio pitanja sigurnosti. Pucnjevi su ispaljeni u subotu navečer dok su agenti tajne službe obuzdavali napadača koji je pokušao upasti na večeru dopisnika Bijele kuće, kojoj su prisustvovali Trump, visoki vladini dužnosnici i stotine novinara.

'Napadač je imao mržnju u sebi' Komentirajući osumnjičenog napadača - 31-godišnjeg Colea Tomasa Allena - američki predsjednik je rekao da se čini kako je riječ o osobi koja je 'duže vrijeme imala mržnju u sebi'. Opisao ga je kao 'bolesnog' i 'vrlo problematičnog čovjeka' koji 'mrzi kršćane'. 'Izgleda da je to bila vjerska stvar, snažno antikršćanski motivirana', rekao je Trump, iako je policija ranije naglasila da motiv napada zasad nije poznat. Dodao je i da osumnjičenika čekaju 'veliki problemi do kraja života'. Trump se osvrnuo i na opasnosti predsjedničke funkcije. 'Ako ste predsjednik koji nešto znači, onda ste u puno većoj opasnosti nego ako niste', rekao je, priznajući da nije bio svjestan razine rizika kada se kandidirao. 'Htio sam nastaviti večeru, ali protokol to nije dopustio' Predsjednik je otkrio da je nakon pucnjave želio nastaviti događaj, no sigurnosni protokol to nije omogućio. 'Mrzim kad ovakav netko mijenja tijek naše zemlje. Trebali smo svi otići zbog jednog luđaka?' rekao je. Objasnio je da je prostor bio zatvoren iz sigurnosnih razloga te da bi otvaranje vrata narušilo sigurnosni 'pečat', što je onemogućilo nastavak večeri. 'Nadležni su napravili pravu stvar kad smo se vratili u Bijelu kuću na konferenciju za medije', dodao je. Trump je izrazio nadu da će se događaj uskoro ponovno održati, napominjući da je za planirani govor bio posebno pripremljen. 'Namjeravao sam stvarno 'razvaliti'', rekao je.

Drama u Washingtonu, Trump i Melania evakuirani Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL







+20 Drama u Washingtonu, Trump i Melania evakuirani Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL

Ponovno traži sigurniju dvoranu u Bijeloj kući Trump je iskoristio pucnjavu na večeri za dopisnike u Washingtonu kako bi naglasio važnost izgradnje ogromne plesne dvorane uz Bijelu kuću, koja se suočava s pravnim zaprekama. Na pitanje o mogućem ponovnom održavanju događaja u hotelu Washington Hilton, Trump je istaknuo kako su takvi prostori izazovni za osiguranje. 'Uvijek je teško kad imate tisuću soba', rekao je. Ponovno je stoga naglasio potrebu za izgradnjom nove, sigurnije dvorane u kompleksu Bijele kuće, za koju tvrdi da napreduje brže od planiranog i unutar proračuna. >>Pročitajte više OVDJE<< Plesna dvorana vrijedna 400 milijuna dolara postala je strastveni Trumpov projekt i on ju često spominje u javnim nastupima, na konferencijama za novinare i sastancima. Američki sudac početkom mjeseca rekao je da Trump ne može izgraditi svoju planiranu plesnu dvoranu na mjestu srušenog istočnog krila Bijele kuće bez odobrenja Kongresa, čime je zasad zaustavljen taj napor republikanskog predsjednika. U svojoj odluci, sudac je rekao da nijedan savezni zakon 'ni blizu' ne daje predsjedniku ovlasti za rušenje Istočnog krila i izgradnju plesne dvorane privatnim sredstvima. 'Predsjednik Sjedinjenih Država je upravitelj Bijele kuće za buduće generacije Prvih obitelji. Međutim, on nije vlasnik!' napisao je Richard Leon. Ministarstvo pravosuđa podnijelo je žalbu žalbenom sudu za Okrug Columbia sa sjedištem u Washingtonu nekoliko sati nakon odluke suca. Trump zagovara plesnu dvoranu kao definirajući dodatak Bijeloj kući i trajni simbol svoga predsjedništva. Nije izravno odgovorio na pitanje hoće li incident potaknuti Kongres na odobravanje dodatnih sredstava za Ministarstvo domovinske sigurnosti, koje nadzire Tajnu službu, već je pohvalio rad sigurnosnih snaga. 'Odrađuju izvanredan posao', rekao je.

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO / POOL







Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO / POOL