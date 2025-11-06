Hrvatska ide u zelenu tranziciju: Bit će kompleksno i vrlo skupo

„Želimo dostići da se spriječi rast globalne temperature iznad jednog i pol stupnja Celzija, jer bi veći porast temperature doveo do žešćih i puno štetnijih ekstremnih vremenskih događaja”, istaknula je u razgovoru za HRT.

Kako podsjeća, prije Pariškog sporazuma svijet je išao prema zagrijavanju od čak 4 °C. No od tada se slika ipak mijenja: investicije u čiste tehnologije rastu, i to snažno. „Ulaganje u čistije tehnologije poraslo je 500 puta. U 2024. godini ulaganja u čistije tehnologije dvostruko su veća nego u fosilne alternative”, rekla je Grgasović. Ipak, dodaje, tempo promjena nije dovoljno brz.

Sadašnje akcije nisu dostatne

Ovogodišnji COP održava se u Brazilu, i domaćini žele da bude usmjeren na konkretne korake. Svaka država trebala bi predstaviti svoj nacionalni doprinos smanjenju emisija do 2035. godine. Procjene, međutim, pokazuju da sadašnje obveze vjerojatno nisu dovoljne. „Trebamo razgovarati o tome kako premostiti taj jaz i kako doći tamo gdje trebamo”, poručuje Grgasović.

Posebna tema bit će financije. „Na COP-u 29 bili su postavljeni ciljevi od 300 milijardi godišnje. Na COP-u trebamo doći do toga, kako zapravo sve financijske tokove u svijetu usmjeriti u ispunjenje trećeg cilja Pariškog sporazuma - smanjenje emisija i prilagodbu klimatskim promjenama”, naglasila je.