Europska unija u zadnji čas ublažila klimatske ciljeve uoči COP-a 30

L. Š. / Hina

05.11.2025 u 07:51

Europski parlament - ilustracija
Europski parlament - ilustracija Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK
Ministri zaštite okoliša EU-a postigli su okvirni dogovor o cilju smanjenja klimatskih promjena do 2040. u ranim jutarnjim satima srijede, ublaživši cilj u zadnji čas, pokazao je nacrt dokumenta EU-a, žureći se da postignu dogovor prije samita UN-a COP30 u Brazilu

Nakon više od 18 sati pregovora, ministri zaštite okoliša iz zemalja Europske unije dali su neformalnu podršku kompromisu o smanjenju emisija za 90 posto do 2040. u odnosu na razinu iz 1990., uz fleksibilnost za eventualno razvodnjavanje tog cilja, rekli su diplomati EU-a.

Ministri EU-a planiraju se ponovno sastati u srijedu ujutro kako bi formalno odobrili dogovor. Nekoliko zemalja, uključujući Poljsku, Češku i Mađarsku, naznačilo je da će se protiviti planu, ali nije ih dovoljno da neslaganjem sporazum i blokiraju jer mu treba podrška najmanje 15 država članica, rekli su diplomati.

'Vjerujemo da imamo osnovu za politički dogovor', rekao je glasnogovornik Danske, koja predsjedava EU-om i ovim razgovorima.

Ublaženi cilj omogućio bi zemljama kupnju stranih ugljičnih kredita kako bi pokrile do pet posto cilja smanjenja emisija od 90 posto, prema nacrtu sporazuma EU-a, koji je vidio Reuters. To bi u praksi značilo da europske tvrtke mogu smanjiti emisije za 85 posto, a ugljičnim kreditima u stranim zemljama plaćalo bi se smanjenje emisija u ime Europe kako bi se nadoknadio ostatak.

U nacrtu se navodi da će EU također naknadno razmotriti mogućnost smanjenja cilja za još pet posto ugljičnim kreditima. EU se žuri s dogovorom o svom novom klimatskom cilju kako na klimatski samit COP30 ne bi došla praznih ruku. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen sastat će se s drugim svjetskim čelnicima 6. studenog.

'Mnogo je toga na kocki. Riskiramo izgubiti svoje međunarodno vodstvo, što je ključno u ovom izvanredno složenom kontekstu', rekla je novinarima u utorak španjolska ministrica zaštite okoliša Sara Aagesen.

U daljnjem nastojanju da pridobije skeptične zemlje, u nacrtu kompromisa navodi se da će EU ublažiti druge politički osjetljive klimatske politike, uključujući odgodu pokretanja tržišta ugljičnim zagađenjem za godinu dana, do 2028. Poljska i Češka Republika protive se toj politici, navodeći strahove da bi politika mogla dovesti to rasta cijene goriva.

Zemlje uključujući Francusku i Portugal tražile su fleksibilnost od pet posto ugljičnih kredita, dok su druge, uključujući Poljsku i Italiju, tražile 10 posto. Španjolska i Nizozemska bile su među onima koji su se protivili daljnjem relativiziranju cilja, rekli su diplomati EU-a za Reuters. Europska komisija izvorno je predložila cilj smanjenja emisija od 90 posto, s maksimalnim udjelom ugljičnih kredita do tri posto.

Ublažavanje cilja odražava negativnu reakciju na ambicioznu europsku klimatsku agendu, koja ne odgovara industriji i nekim vladama koje ne vjeruju da si mogu priuštiti mjere uz obrambene i industrijske prioritete. 'Ne želimo uništiti gospodarstvo. Ne želimo uništiti klimu. Želimo spasiti oboje istovremeno', rekao je u utorak zamjenik poljskog ministra za klimu Krzysztof Bolesta.

Poljska, Italija, Češka i druge su se protivile izvornom cilju od 90 posto kao previše restriktivnom za domaću industriju koja se bori s visokim troškovima energije, jeftinijim kineskim uvozom i američkim carinama. Druge, uključujući Nizozemsku, Španjolsku i Švedsku, navele su pogoršanje ekstremnih vremenskih uvjeta i potrebu da se sustigne Kina u proizvodnji zelenih tehnologija kao razloge za ambiciozne ciljeve.

Neovisni savjetnici EU-a za klimatsku znanost upozorili su da bi kupnja stranih CO2 kredita preusmjerila prijeko potrebna ulaganja dalje od europske industrije.

