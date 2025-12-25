Dvoje Čeha među pet poginulih u padu helikoptera

Poginuli su vodič i liječnik, oboje iz Tanzanije, pilot iz Zimbabvea i dvoje turista iz Češke, priopćili su Nacionalni parkovi Tanzanije.

Helikopter se srušio u blizini kampa Barafu na planini u srijedu, priopćila je Uprava civilnog zrakoplovstva Tanzanije.