Počelo masovno otpuštanje saveznih zaposlenika, Trump: 'Oni su ovo započeli'

Američki predsjednik Donald Trump u petak je okrivio demokrate za svoju odluku o otpuštanju tisuća zaposlenika saveznih tijela, ispunjavajući prijetnju o smanjenju broja saveznih radnika tijekom razdoblja u kojemu ne postoji proračunsko financiranje njihovih radnih mjesta zbog nedonošenja zakona u Kongresu.

U Ministarstvu financija, američkom zdravstvenom sustavu, poreznoj upravi te ministarstvima obrazovanja, trgovine i odjelu za kibernetičku sigurnost Ministarstva domovinske sigurnosti u tijeku su otpuštanja, rekli su njihovi glasnogovornici, ali razmjeri otpuštanja nisu jasni. Od ranije je bilo planirano da otprilike 300.000 saveznih zaposlenika napusti svoja radna mjesta tijekom ove godine zbog Trumpova plana smanjenja broja zaposlenih u saveznoj administraciji. "Oni su ovo započeli", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu, dodajući da su otpuštanja "usmjerena na demokrate". Trumpova administracija otpustila je desetke zaposlenika u Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti u najnovijem krugu otpuštanja, uključujući "detektive bolesti", visokorangirane znanstvenike i cijeli ured u Washingtonu, izvijestio je New York Times u subotu. Pogođeni radnici dobili su obavijesti o otkazima putem elektronske pošte neposredno prije 21 sat u petak, pri čemu ih se obavijestilo da su njihova radna mjesta nepotrebna ili "gotovo identična" onima koje se obavljaju drugdje. Trumpovi republikanci imaju većinu u oba doma Kongresa, ali trebaju demokratske glasove u američkom Senatu kako bi usvojili proračunske mjere za financiranje savezne administracije. Demokrati se zalažu za produljenje subvencija za zdravstveno osiguranje, tvrdeći da će se troškovi zdravstvene zaštite dramatično povećati za mnoge od 24 milijuna Amerikanaca koji imaju osiguranje zahvaljujući Zakonu o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti.

Trump je više puta prijetio otpuštanjem saveznih službenika tijekom zastoja u proračunskim pregovorima, zbog čega nema saveznog financiranja dijela saveznih tijela već 10 dana, te je sugerirao da će se njegova administracija prvenstveno usmjeriti na dijelove savezne uprave koje podržavaju demokrati. Trump je također naredio zamrzavanje najmanje 28 milijardi dolara infrastrukturnih sredstava za New York, Kaliforniju i Illinois - sve države u kojima je značajni broj demokratskih birača i kritičara njegove administracije. Ministarstvo pravosuđa priopćilo je da je više od 4200 saveznih službenika dobilo otkaze u sedam agencija, uključujući više od 1400 u Ministarstvu financija i najmanje 1100 u Ministarstvu zdravstva i socijalnih usluga. Demokrati su rekli da neće popustiti Trumpovoj taktici pritiska.