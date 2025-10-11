Počelo masovno otpuštanje saveznih zaposlenika, Trump: 'Oni su ovo započeli'

Američki predsjednik Donald Trump u petak je okrivio demokrate za svoju odluku o otpuštanju tisuća zaposlenika saveznih tijela, ispunjavajući prijetnju o smanjenju broja saveznih radnika tijekom razdoblja u kojemu ne postoji proračunsko financiranje njihovih radnih mjesta zbog nedonošenja zakona u Kongresu.
U Ministarstvu financija, američkom zdravstvenom sustavu, poreznoj upravi te ministarstvima obrazovanja, trgovine i odjelu za kibernetičku sigurnost Ministarstva domovinske sigurnosti u tijeku su otpuštanja, rekli su njihovi glasnogovornici, ali razmjeri otpuštanja nisu jasni. Od ranije je bilo planirano da otprilike 300.000 saveznih zaposlenika napusti svoja radna mjesta tijekom ove godine zbog Trumpova plana smanjenja broja zaposlenih u saveznoj administraciji.
"Oni su ovo započeli", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu, dodajući da su otpuštanja "usmjerena na demokrate".
Trumpova administracija otpustila je desetke zaposlenika u Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti u najnovijem krugu otpuštanja, uključujući "detektive bolesti", visokorangirane znanstvenike i cijeli ured u Washingtonu, izvijestio je New York Times u subotu. Pogođeni radnici dobili su obavijesti o otkazima putem elektronske pošte neposredno prije 21 sat u petak, pri čemu ih se obavijestilo da su njihova radna mjesta nepotrebna ili "gotovo identična" onima koje se obavljaju drugdje.
Trumpovi republikanci imaju većinu u oba doma Kongresa, ali trebaju demokratske glasove u američkom Senatu kako bi usvojili proračunske mjere za financiranje savezne administracije.
Demokrati se zalažu za produljenje subvencija za zdravstveno osiguranje, tvrdeći da će se troškovi zdravstvene zaštite dramatično povećati za mnoge od 24 milijuna Amerikanaca koji imaju osiguranje zahvaljujući Zakonu o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti.
Trump je više puta prijetio otpuštanjem saveznih službenika tijekom zastoja u proračunskim pregovorima, zbog čega nema saveznog financiranja dijela saveznih tijela već 10 dana, te je sugerirao da će se njegova administracija prvenstveno usmjeriti na dijelove savezne uprave koje podržavaju demokrati. Trump je također naredio zamrzavanje najmanje 28 milijardi dolara infrastrukturnih sredstava za New York, Kaliforniju i Illinois - sve države u kojima je značajni broj demokratskih birača i kritičara njegove administracije.
Ministarstvo pravosuđa priopćilo je da je više od 4200 saveznih službenika dobilo otkaze u sedam agencija, uključujući više od 1400 u Ministarstvu financija i najmanje 1100 u Ministarstvu zdravstva i socijalnih usluga. Demokrati su rekli da neće popustiti Trumpovoj taktici pritiska.
„Dok se republikanci ne uozbilje, oni su odgovorni za ovo - svako izgubljeno radno mjesto, svaka pogođena obitelj, svaka uništena usluga je zbog njihovih odluka“, rekao je vođa demokrata u Senatu Chuck Schumer. Sindikati koji predstavljaju savezne službenike tužili su kako bi zaustavili otpuštanja, rekavši da bi bila nezakonita tijekom razdoblja bez proračunskog financiranja.
Trumpova administracija je u petak u sudskom podnesku rekla da zahtjev sindikata treba odbiti jer nemaju zakonsko pravo tužiti zbog saveznih kadrovskih odluka. Savezni sudac trebao bi saslušati slučaj 15. listopada. Vlast je po zakonu dužna dati radnicima obavijest 60 dana prije bilo kakvih otpuštanja, iako se to može skratiti na 30 dana. Neki republikanci prigovorili su otpuštanjima, uključujući senatoricu Susan Collins, predsjednicu Odbora za proračunska sredstva Senata.
„Bez obzira na to jesu li savezni službenici radili bez plaće ili su bili na prisilnom dopustu, njihov rad je nevjerojatno važan za služenje javnosti“, rekla je Collins u izjavi.
Objava o otpuštanjima stigla je istog dana kad su mnogi savezni službenici trebali dobiti smanjene plaće koje ne uključuju nikakvu plaću za dane od prestanka saveznog financiranja. Stotinama tisuća naređeno je da se ne javljaju na posao, dok je drugima naređeno da nastave raditi bez plaće. Dva milijuna aktivnih vojnika u zemlji u potpunosti će ostati bez plaća od 15. listopada ako se ne postigne dogovor u Kongresu do tada. Zaposlenici u više odjela Ministarstva zdravstva i socijalnih usluga primili su obavijesti o otkazu, rekao je direktor komunikacija Andrew Nixon. Ukupno 78.000 radnika u toj golemoj agenciji prati izbijanje bolesti, podržava medicinska istraživanja i obavlja širok raspon drugih zdravstvenih dužnosti. Otprilike 40 posto zaposlenika je otpušteno. Otpuštanja su započela i u Ministarstvu financija, prema glasnogovorniku koji je želio ostati anoniman. Sindikat Thomas Huddleston iz Američke federacije državnih službenika u sudskom podnesku naveo je da Ministarstvo financija priprema 1300 obavijesti o otkazu.
Ta otpuštanja mogla bi pogoditi Poreznu upravu, koja je ove godine meta drastičnih smanjenja broja radnih mjesta.
Oko 46 posto od 78.000 zaposlenika agencije otpušteno je u srijedu. Otpuštanja su započela i u Ministarstvu stanovanja i urbanog razvoja, rekao je sindikat. Dužnosnici su također potvrdili smanjenje broja radnih mjesta u Ministarstvu obrazovanja, koje je Trump obećao potpuno zatvoriti, i Ministarstvu trgovine. Mediji su izvijestili o otpuštanjima u Agenciji za zaštitu okoliša, Ministarstvu energetike i Ministarstvu unutarnjih poslova.
Ministarstvo domovinske sigurnosti priopćilo je da se otpuštanja događaju u Agenciji za kibernetičku sigurnost i sigurnost infrastrukture, koja je izazvala Trumpov gnjev nakon izbora 2020. kada je njezin ravnatelj rekao da nema dokaza da su izborni sustavi kompromitirani. Trump lažno tvrdi da je izgubio te izbore od demokrata Joea Bidena zbog izborne prijevare. Ministarstvo prometa i Federalna uprava za zrakoplovstvo nisu pogođeni, prema izvoru upoznatom sa situacijom.