Milanović: Aplauz za članove HDZ-a! Drugi lauf je gotov, pogledajte semafor

'Ovo nije podrška meni, da se ne lažemo, nitko nema podršku 75 posto birača. To je samo u ovom trenutku i samo danas', kaže.

'Bitno je da svjesno ne radiš ono što smo slušali zadnjih nekoliko mjeseci. To je bilo ružno, ali to je sad gotovo. Ispružena ruka, pod pravim kutom, kako god hoćete', rekao je te dodao da je 'Vlada najodgovornija u ovoj državi'.

Pozdravio je sve 'od Batine do Premanture, od Sv. Martina na Muri do Prevlake' te najavio kako će se ponašati u drugom mandatu.

'Držat ću se Ustava, to je moj program. 75 posto hrvatskih birača podržalo je to. Tražim - ne ovlasti, nego da budem ravnopravan u pitanjima vanjske politike. To nalaže sazivanje Vijeća za nacionalne sigurnosti, koje se ne saziva već tri godine. U pitanjima obrane i nacionalne sigurnosti ja ću biti najodgovorniji, jer tako kaže Ustav', poručio je Milanović.

'Želim vjerovati da je današnji rezultat reakcija ljudi, da imaju povjerenje. Povjerenje se stječe teško, a gubi u treptaju oka', zaključio je Milanović te zahvalio glasačima iz BiH, dijaspore i pripadnicima nacionalnih manjina. 'Ovo je njihova domovina, njihova i naša Hrvatska', rekao je.

'Neću najavljivati nikakve dopise predsjedniku Vlade. Drugi lauf je gotov, pogledajte semafor. Za Hrvatsku kakvu želimo, domovini vjerni. Živjela naša Hrvatska', zaključio je Milanović.