Pljušte optužbe protiv hrvatske policije, a mi smo provjerili zašto je protuzakonito 'gurati' ilegalne migrante preko granice

Mnogo se prašine u posljednje vrijeme podignulo zbog postupanja hrvatske policije prema ilegalnim migrantima koji u našu zemlju ulaze mahom s područja Bosne i Hercegovine. Policija je na meti kritika nevladinih udruga, medija i pučke pravobraniteljice, a posljednja u nizu stigla je s BBC-ja, čiji su novinari napravili reportažu u kojoj su njihovi sugovornici optužili hrvatsku policiju za pljačku i zlostavljanje migranata

Odgovore smo potražili u Uredu pučke pravobraniteljice Lore Vidović, odakle nam je odgovoreno da svaka država ima pravo štititi državnu granicu, što uključuje sprečavanje neovlaštenih prelazaka granice, no ne smije dovoditi u pitanje pravo na međunarodnu zaštitu. Zakonik o schengenskim granicama i Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti to izričito navode, uz zabranu prisilnog udaljenja ili vraćanja (non-refoulment).

Znači, jednom kad migrant prijeđe hrvatsku granicu, ne može se tek tako isporučiti u BiH, preko livade, već se trebaju poštivati procedure.

Činjenica je da Zakonik o schengenskim granicama predviđa mogućnost odvraćanja (obeshrabrivanja) osoba od izbjegavanja kontrola na graničnim prijelazima, međutim, kako navode, odvraćanje (obeshrabrivanje) ne predviđa kontakt.

'Čim postoji kontakt između iregularnih migranata i policije, policijski službenici dužni su provesti zakonom propisane procedure, one vezane uz međunarodnu zaštitu ili mjere povratka, a to može biti ograničenje slobode kretanja, rok za dragovoljni povratak, rješenje o povratku, prisilno udaljenje..., što je potvrdio i Europski sud za ljudska prava (slučaj Hirsi Jamaa and Others v. Italy)', poručuju iz Ureda pučke pravobraniteljice.

To uključuje, objašnjavaju, mogućnost vraćanja u BiH ili Srbiju (kao treću zemlju) temeljem potpisanih bilateralnih sporazuma o readmisiji, a što svakako znači i pristanak te države uz prisutnost njihove policije, dok se samo vraćanje obavlja na graničnim prijelazima, a ne na zelenoj granici.