Oglasila se Kina oko Trumpovih izjava: Tajvan je unutarnja stvar Kine

I.Ba./Hina

18.08.2025 u 11:19

Taipei, glavni grad Tajvana
Taipei, glavni grad Tajvana Izvor: EPA / Autor: RITCHIE B. TONGO
Tajvan je unutarnja stvar Kine, priopćilo je u ponedjeljak kinesko ministarstvo vanjskih poslova kao odgovor na izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da mu je kineski predsjednik Xi Jinping rekao da neće izvršiti invaziju na otok dok je Trump na vlasti

Trump je to izjavio u intervjuu za Fox News, prije razgovora na Aljasci s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o ratu u Ukrajini.

Upitana o Trumpovim izjavama na dnevnoj konferenciji za novinare u Pekingu, glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova Mao Ning rekla je da je Tajvan neotuđivi dio kineskog teritorija.

"Tajvansko pitanje je isključivo unutarnja stvar Kine. Učinit ćemo sve što možemo da omogućimo mirno ujedinjenje. Nikada nećemo dopustiti nikome da na bilo koji način odvoji Tajvan od Kine", priopćila je.

Kina smatra Tajvan svojim teritorijem i obećala je da će se "ponovno ujediniti" s demokratskim otokom, čemu se tajvanska vlast žestoko protivi.

U svom odgovoru na Trumpovu izjavu, tajvansko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da "uvijek pomno prati interakcije između visokih dužnosnika Sjedinjenih Država i Kine".

Dodaje se da će Tajvan nastaviti surađivati sa zemljama koje imaju "značajne interese" u indo-pacifičkoj regiji kako bi održao mir i stabilnost u Tajvanskom tjesnacu.

Sjedinjene Države su najvažniji međunarodni podupiratelj i dobavljač oružja Tajvanu, unatoč nedostatku formalnih diplomatskih odnosa.

Kina, koja se nikada nije odrekla upotrebe sile kako bi stavila otok pod svoju kontrolu, redovito opisuje Tajvan kao najvažniju i najosjetljiviju temu u svojim odnosima sa Sjedinjenim Državama.

