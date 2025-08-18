Oglasila se Kina oko Trumpovih izjava: Tajvan je unutarnja stvar Kine

Trump je to izjavio u intervjuu za Fox News, prije razgovora na Aljasci s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o ratu u Ukrajini.

Upitana o Trumpovim izjavama na dnevnoj konferenciji za novinare u Pekingu, glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova Mao Ning rekla je da je Tajvan neotuđivi dio kineskog teritorija.

"Tajvansko pitanje je isključivo unutarnja stvar Kine. Učinit ćemo sve što možemo da omogućimo mirno ujedinjenje. Nikada nećemo dopustiti nikome da na bilo koji način odvoji Tajvan od Kine", priopćila je.