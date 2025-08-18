Otkriven tajni ugovor: Srbija kupuje napredno izraelsko oružje

Elbit je prošlog tjedna objavio da je dogovorio opskrbu preciznim topničko-raketnim sustavima dugog dometa i bespilotnim letjelicama, ali pritom nije naveo tko je kupac, prenosi Times of Israel. U okviru petogodišnjeg ugovora Elbit će isporučiti paket naprednih borbenih bespilotnih sustava s ugrađenom umjetnom inteligencijom, među kojima se nalaze dronovi za taktičku i operativnu primjenu, a njima se osobno upravlja.

Izraelski mediji izvještavaju da je Srbija europska država koja stoji iza ogromnog ugovora vrijednog 1,64 milijarde dolara (1,4 milijardu eura), potpisanog s izraelskim obrambenim divom Elbit Systems.

Uključuje to i isporuku preciznih topničkih raketa dugog dometa te obrambenih proizvoda opremljenih najmodernijim sustavima za prikupljanje obavještajnih podataka, nadzor, akviziciju ciljeva i izviđanje (ISTAR), kao i naprednih komunikacijskih i signalnih obavještajnih sustava.

Uz to, obuhvaćena je isporuka naprednih elektrooptičkih te sustava za noćno motrenje. Elbit Systems Ltd. je 13. kolovoza objavio da je sklopio ugovor vrijedan 1,635 milijardi dolara s europskom zemljom, a realizacija se očekuje u razdoblju od pet godina.