Otkriven tajni ugovor: Srbija kupuje napredno izraelsko oružje

I.J.

18.08.2025 u 11:54

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić Izvor: Pixsell / Autor: F.S./ATAImages/PIXSELL
Ugovor obuhvaća dvije skupine tehnološki sofisticiranih rješenja baziranih na najnovijim tehnologijama i portfelju izraelske obrambene tvrtke, uključujući ugrađenu umjetnu inteligenciju

Izraelski mediji izvještavaju da je Srbija europska država koja stoji iza ogromnog ugovora vrijednog 1,64 milijarde dolara (1,4 milijardu eura), potpisanog s izraelskim obrambenim divom Elbit Systems.

Otkriveno tko je kupac

Elbit je prošlog tjedna objavio da je dogovorio opskrbu preciznim topničko-raketnim sustavima dugog dometa i bespilotnim letjelicama, ali pritom nije naveo tko je kupac, prenosi Times of Israel. U okviru petogodišnjeg ugovora Elbit će isporučiti paket naprednih borbenih bespilotnih sustava s ugrađenom umjetnom inteligencijom, među kojima se nalaze dronovi za taktičku i operativnu primjenu, a njima se osobno upravlja.

Uključuje to i isporuku preciznih topničkih raketa dugog dometa te obrambenih proizvoda opremljenih najmodernijim sustavima za prikupljanje obavještajnih podataka, nadzor, akviziciju ciljeva i izviđanje (ISTAR), kao i naprednih komunikacijskih i signalnih obavještajnih sustava.

Uz to, obuhvaćena je isporuka naprednih elektrooptičkih te sustava za noćno motrenje. Elbit Systems Ltd. je 13. kolovoza objavio da je sklopio ugovor vrijedan 1,635 milijardi dolara s europskom zemljom, a realizacija se očekuje u razdoblju od pet godina.

Prosvjedi u Srbiji
  • Prosvjedi u Srbiji
  • Prosvjedi u Srbiji
  • Prosvjedi u Srbiji
  • Prosvjedi u Srbiji
  • Prosvjedi u Srbiji
Prosvjedi u Srbiji Izvor: Profimedia / Autor: Marko DJOKOVIC / AFP / Profimedia

Uključena i umjetna inteligencija

Prema informacijama iz kompanije, ugovor se odnosi na dvije skupine tehnološki sofisticiranih rješenja baziranih na najnovijim tehnologijama i portfelju tvrtke, uključujući ugrađenu umjetnu inteligenciju. Prva skupina obuhvaća dalekometne precizne topničko-raketne sustave i širok spektar bespilotnih izviđačkih i tzv. loitering borbenih zračnih sustava, od operativne do taktičke razine, uključujući dronove kojima upravljaju izravno vojnici. Druga skupina sadrži visokosofisticirane kapacitete za ISTAR, uključujući SIGINT (Signals Intelligence), COMINT (Communications Intelligence) i elektroničke borbene sustave.

Vojska Srbije na paradi pokazala svoje cjelokupno naoružanje
  • Vojska Srbije na paradi pokazala svoje cjelokupno naoružanje
  • Vojska Srbije na paradi pokazala svoje cjelokupno naoružanje
  • Vojska Srbije na paradi pokazala svoje cjelokupno naoružanje
  • Vojska Srbije na paradi pokazala svoje cjelokupno naoružanje
  • Vojska Srbije na paradi pokazala svoje cjelokupno naoružanje
Vojska Srbije na paradi pokazala svoje cjelokupno naoružanje Izvor: Pixsell / Autor: Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL

Također će biti isporučeni sustavi za prikupljanje i obradu obavještajnih podataka, napredni elektrooptički i sustavi za noćno motrenje te oni za nadogradnju borbenih vozila i zaštitu. Osim navedenog, Elbit Systems isporučit će sveobuhvatna rješenja za digitalizaciju vojske i mrežno borbeno upravljanje, temeljena na najnovijoj generaciji softvera i najsuvremenijoj komunikacijskoj opremi. To uključuje obavještajna rješenja iz paketa C4ISR za zapovijedanje i nadzor, a koja pokrivaju sve razine operacija, od strateškog vojnog stožera do taktike posljednjeg borbenog vozila.

