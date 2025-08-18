Otkriven tajni ugovor: Srbija kupuje napredno izraelsko oružje

Ugovor obuhvaća dvije skupine tehnološki sofisticiranih rješenja baziranih na najnovijim tehnologijama i portfelju izraelske obrambene tvrtke, uključujući ugrađenu umjetnu inteligenciju
Izraelski mediji izvještavaju da je Srbija europska država koja stoji iza ogromnog ugovora vrijednog 1,64 milijarde dolara (1,4 milijardu eura), potpisanog s izraelskim obrambenim divom Elbit Systems.
Otkriveno tko je kupac
Elbit je prošlog tjedna objavio da je dogovorio opskrbu preciznim topničko-raketnim sustavima dugog dometa i bespilotnim letjelicama, ali pritom nije naveo tko je kupac, prenosi Times of Israel. U okviru petogodišnjeg ugovora Elbit će isporučiti paket naprednih borbenih bespilotnih sustava s ugrađenom umjetnom inteligencijom, među kojima se nalaze dronovi za taktičku i operativnu primjenu, a njima se osobno upravlja.
Uključuje to i isporuku preciznih topničkih raketa dugog dometa te obrambenih proizvoda opremljenih najmodernijim sustavima za prikupljanje obavještajnih podataka, nadzor, akviziciju ciljeva i izviđanje (ISTAR), kao i naprednih komunikacijskih i signalnih obavještajnih sustava.
Uz to, obuhvaćena je isporuka naprednih elektrooptičkih te sustava za noćno motrenje. Elbit Systems Ltd. je 13. kolovoza objavio da je sklopio ugovor vrijedan 1,635 milijardi dolara s europskom zemljom, a realizacija se očekuje u razdoblju od pet godina.
Uključena i umjetna inteligencija
Prema informacijama iz kompanije, ugovor se odnosi na dvije skupine tehnološki sofisticiranih rješenja baziranih na najnovijim tehnologijama i portfelju tvrtke, uključujući ugrađenu umjetnu inteligenciju. Prva skupina obuhvaća dalekometne precizne topničko-raketne sustave i širok spektar bespilotnih izviđačkih i tzv. loitering borbenih zračnih sustava, od operativne do taktičke razine, uključujući dronove kojima upravljaju izravno vojnici. Druga skupina sadrži visokosofisticirane kapacitete za ISTAR, uključujući SIGINT (Signals Intelligence), COMINT (Communications Intelligence) i elektroničke borbene sustave.
Također će biti isporučeni sustavi za prikupljanje i obradu obavještajnih podataka, napredni elektrooptički i sustavi za noćno motrenje te oni za nadogradnju borbenih vozila i zaštitu. Osim navedenog, Elbit Systems isporučit će sveobuhvatna rješenja za digitalizaciju vojske i mrežno borbeno upravljanje, temeljena na najnovijoj generaciji softvera i najsuvremenijoj komunikacijskoj opremi. To uključuje obavještajna rješenja iz paketa C4ISR za zapovijedanje i nadzor, a koja pokrivaju sve razine operacija, od strateškog vojnog stožera do taktike posljednjeg borbenog vozila.