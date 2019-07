Vidović odgovorila DORH-u: Iznijeli smo vlastita saznanja

Odgovarajući na prozivke DORH-a vezano uz objavu pritužbe policajaca zbog nasilja nad migrantima, pučka pravobraniteljica poručila je u petak da nije iznijela saznanja ili zaključke izvida, već informacije do kojih su došli svojim postupanjem, a o kojima izvještavaju javnost već godinama

U situaciji sumnje na dugogodišnja kršenja ljudskih prava migranata na hrvatskoj granici, kada Vijeće Europe, zastupnici Europskog parlamenta i mnogi drugi pozivaju na nužnost provođenja istrage o ovim postupanjima, nužno je reagirati, zaključuje pučka pravobraniteljica.

Po njezinim riječima to više nije samo pitanje prava migranata, već i prava policijskih službenika te "prava i sigurnosti svih nas".

Pravobraniteljica napominje kako su iz medija saznali da je MUP sve te informacije, uključujući i anonimnu pritužbu, dobio od Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost još prije mjesec dana. Sada se samo dogodilo da javnost za sve to zna, stoji u odgovoru.

Pritužbe o nezakonitom postupanju policije stižu od 2016.

Pučka pravobraniteljica ističe da od 2016. kontinuirano i redovito njezinom Uredu pristižu pritužbe o nezakonitim postupanju policije u odnosu na migrante na hrvatskoj granici s BiH i Srbijom, popraćena izvješćima brojnih međunarodnih i domaćih organizacija i institucija.

"Institucionalni mehanizmi kojima raspolažem, a to su prvenstveno ispitni postupci i obilasci, nisu dostatni da bi se odbacile sumnje u nezakonito postupanje niti da bi se ono utvrdilo, a uostalom nisu za to ni namijenjeni već je to zadaća kaznenopravnog sustava i upravo zato naglašavam potrebu provođenja učinkovite istrage od strane nadležnih tijela, u ovom slučaju DORH-a".

Na upit jesu li znali za zakonske odredbe prema kojima obavijest o "poduzetim radnjama" od nadležnog državnog odvjetnika mogu zatražiti samo žrtve odnosno oštećenici, pučka pravobraniteljica je odgovorila kako je zanimljivo da je DORH u nekim ranijim predmetima koji se ne odnose na migracije, njenom Uredu ipak dostavio informacije, primjerice, o otvaranju kaznenog spisa, što je svakako pozitivan primjer suradnje dvaju Ustavom predviđenih neovisnih tijela.

"Dakle, nisu nama nedostajale informacije o poduzetim radnjama, nego provode li se one uopće pa ostaje nejasno koji su razlozi da takvu jednostavnu informaciju DORH pučkom pravobranitelju kao instituciji u nekim predmetima može komunicirati, a u drugima ne”, pita pravobraniteljica.

Zaključuje da DORH može temeljem Zakona o kaznenom postupku sam izvijestiti javnost kad to nalaže javni interes i da je javni interes zadovoljen kad provođenje istrage zahtijevaju pravobraniteljica, Vijeće Europe, zastupnici Europskog parlamenta koji već godinama traže zaštitu žrtava nezakonitog postupanja i zaštitu policijskih službenika koji časno obavljaju svoj posao.