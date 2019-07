I BBC objavio reportažu o tome kako hrvatski policajci ilegalno vraćaju migrante u BiH

BBC je objavio reportažu o situaciji na hrvatskoj granici s Bosnom i Hercegovinom, gdje tisuće migranata nastoje ilegalno ući u Hrvatsku s ciljem da se skrase u nekoj od bogatih zemalja Europske unije

'Udarali su me, udarali. Pitao sam ih zašto to rade i rekao da sam maloljetan. Pa su me još jače udarali', kazao je Mustafa za BBC.

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić rekao im je kako je svojim očima vidio kako hrvatski graničari ilegalno vraćaju migrante u BiH.

BBC je došao i do policajca koji je sudjelovao u tri pushbacka, no pred kamerama je pristao govoriti samo anonimno.

'Dobio sam naredbu od svog šefa, a on od svog. Naknadno smo shvatili da je to pogrešno. Rekli su nam da ih uhvatimo prije nego dođu do aktivista za ljudska prava ili bilo kojeg mjesta na kojem mogu zatražiti azil', anonimno je kazao navodni hrvatski policajac.

Neki su migranti svjedočili da im je hrvatska policija oduzela sav novac i uništila mobitele. Hrvatska negira nezakonita postupanja premda postoje takve snimke, zaključuje BBC.