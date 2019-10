Plenković začuđen: Nije mi jasno čemu štrajk, proračun obrazovanja porastao je 3 milijarde kuna

Nakon redovnog sastanka čelništva HDZ-a predsjednik stranke i Vlade Andrej Plenković osvrnuo se na najavljeni štrajk učitelja i nedolazak HNS-a na koalicijski sastanak.

"Oni imaju svoj sastanak danas u 18 sati nakon toga ćemo razgovarati. Prvo ja moram priznati da mi nije jasno čemu štrajk, štrajk u mjesecu u kojem su učitelji i profesori dobili dva posto veću plaću nego mjesec prije. Proračun ministarstva obrazovanja je u mandatu ove Vlade porastao tri milijarde kuna, to je dosta veliki novac. Ako vam je prioritet obrazovna reforma onda je pratite i financijskim sredstvima i to je ova Vlada učinila.S te strane mislim da smo napravili jako puno, od uluganja u tehničku opremu školama ne znam je li u posljednje vrijeme toliko sredstava kanalizirano i putem ministarstva uključujući korištenje europskih fondova i to je taj kontekst", izjavio je Andrej Plenković.