Šešeljev sin Aleksandar ponovno provocirao u Strasbourgu, Plenković mu uzvratio

Predsjednik Vlade Andrej Plenković održao je govor u Parlamentarnoj skupštine Vijeća Europe u Strasbourgu. Istaknuo je kako ideja ujedinjene Europe nadahnjuje mnoge čija su prava ugrožena. Podsjetio je kako je Hrvatska bila suočena s ratom, dobar dio govora posvetio Europskom sudu za ljudska prava, a način na koji se njegova Vlada nosila s ratifikacijom Istanbulske konvencije ponudio je kako model ostalima zemljama. Nakon govora slijedila su pitanja zastupnika. Za riječ je javio se sin ratnog zločinca Vojislava Šešelja, Aleksandar, koji je vrijeđao Hrvatsku. Prekinut je u svom izlaganju, a Plenković mu nije ostao dužan

Predsjednik hrvatske Vlade u govoru je istaknuo kako 'sve članice Vijeća Europe moraju osigurati da se standardi koje dijelimo provode u svim državama'. 'Hrvatska je preuzela predsjedanje Vijećem Europe u svibnju i to je prvi put od 1996. otkako je članica. Prije nego smo se pridružili ovoj obitelji Hrvatska je morala ispuniti mnoge obveze i to je doprinijelo jačanju demokratskih standarda', kazao je Plenković na početku svog govora.

Kazao je kako korupcija ugrožava ljudska prava. 'Borba protiv koripcije Hrvatska podržava kaouvjet za razvoj prosperitetnog društva', istaknuo je. 'To je prioritet našeg predsjedanja', dodao je Plenković.

Progovorio je i o ratifikaciji Istanbulske konvencije. 'To je važan instrument protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. To je stavljeno u Hrvatskoj u kontekst šire ideološke debate. Hrvatska je uspjela ratificirati ovu konvenciju. Moja Vlada je to učinila s potpunim uvjerenjem da činimo dobro za naše društvo međutim mislim da cijela ova organizacija mora naći zajedničko rješenje da pojasni ono što ova konvencija jest. Nije korisno da imamo debate koje doprinose podjelama u društvu i fokus usmjeravaju na stvari koje nisu supstanca', istaknuo je.

Pozvao je nadležne da iskoriste iskustvo Hrvatske kao model kako ne samo donijeti dobru interpretativnu izjavu, nego kako jasno izraziti jasni cilj konvencije.

'Želim vam reći da je Vijeće Europe za Hrvatsku od 90-tih godina odigralo ključnu ulogu i nadam se da ćemo isto moći učiniti i za druge zemlje jer je europska integracije najbolja perspektiva i najbolji način za provođenje reforma. 'Prvi prioritet je jačanje demokratskih vrijednosti vladavine prava i ljudskih prava', poručio je hrvatski premijer.