Plenković otkrio o čemu je razgovarao s Dabrom: 'Nije problem većina'

'Sve je isto kao jučer. Dogodilo se što se sukladno praksi treba dogoditi. Nerealno je da se višegodišnja praksa mijenja. Gospodin Dabro ima problem, on je pravnog karaktera. Nisam u poziciji komentirati lakonski ili decidirano komentirati da li je DORH u pravu ako traži lišenje slobode. Ja mogu kao pravnik reći da možda ne treba, no to ne bi bilo odgovorno. Neću biti kao Milanović koji opali po Dabri pa kaže da mu netko smješta i onda je on Dabri dobar', rekao je o skidanju imuniteta Dabri.

'Nije problem većina. Čuo sam se s Dabrom, razgovarali smo s Penavom, Mlinarićem. Oni su svi jednoglasni. Ovaj je problem neugodan, ali oni nema nikakve veze s Vladom ili većinom', poručio je Plenković.

Poručio je da Dabro ima dva izbora - reći da ima problem i maknut se korak naprijed. 'On odabire biti tu i time što bira želi biti saborski zastupnik. Njegovo pravo je osobno i neotuđivo. Stjecajem okolnosti postao je 76. Moj dojam je da većine ima i da će većine biti. Nama je ovo neugodno, ali prebrodit ćemo to', kazao je Plenković.

Plenković napominje kako Milanović nije u potpunosti stao na stranu Dabre. 'Jeste vidjeli što je rekao što misli o tome što je napravio?', poručio je premijer.

Upitan kad je zadnji put razgovarao s glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem, kazao je: 'Pojam nemam, ne sjećam se kad smo se zadnji put čuli.'

Plenković otkrio o čemu je razgovarao s Dabrom

Plenković je otkrio o o čemu je razgovarao s Dabrom uoči glasanja o saborskom imunitetu. 'Ja sam ga pitao je li tu, je li tu kao dio DP-a i koalicije', rekao je Plenković.

Premijer je još jednom naglasio da sa snimkama Dabre nema veze i odbacio da se radi o podmetanjima i zastrašivanjima od strane Vlade ili HDZ-a

'To je važno za reći. Što mi imamo s tim? Neću valjda rezati granu na kojoj sjedim. Nema baš tako pametnih u politici', odgovorio je Plenković.